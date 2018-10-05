綠能、電工需求暢旺 健和興Q3營收創歷史新高

在出貨旺季加持下，健和興 (3003)9 月營收持續維持 3 億元以上的高檔表現，推升第三季營收續創單季歷史新高紀錄。9 月營收 3.08 億元，月減 5.5%，年增 9.1%；累計第三季營收 9.35 億元，季增 3.2%，年增 10.9%；累計 1-9 月營收 26.17 億元，年增 4.2%。法人表示，健和興受惠於中國基礎建設需求暢旺，包含在鐵路、公路、機場等建設需求持續攀升，帶動大電流連接器需求成長強勁，今年在中國營收貢獻將成雙位數成長，在電工類產品持續拉貨下，有望帶動第四季淡季不淡。



此外，受到先前銅價上漲影響，健和興第二季毛利率下滑至 33.48%，法人指出，雖近期銅價已有下滑，然受庫存影響，成本短期內難以轉嫁，第三季毛利率恐仍受到影響，需待第四季毛利率才有機會回溫。