豐田汽車嗅到機遇 考慮在中國生產高端品牌雷克薩斯

日本豐田汽車(7203.T)因為擔心質量和利潤問題，一直反對將旗下高端汽車品牌雷克薩斯(Lexus)在中國本地生產。但日前四位內部人士告訴路透，為了拉動增長並縮小與德國競爭對手在銷售上的差距，豐田正在考慮在中國本土化生產雷克薩斯。

在中國銷售的雷克薩斯都是從日本進口。在過去兩年來，豐田開始研究如何本地化生產。

去年豐田與中國的兩家合資夥伴--廣汽集團(601238-CN)和一汽集團討論了雷克薩斯款型的問題。不清楚是豐田找上這兩家公司尋求合作，還是他們找上豐田。

本土化生產對於豐田汽車來說將是一個重大轉變，這要得益於中日關系好轉、以及中國放開對於外資持股的規定。根據新規定，外國汽車公司可以全資或持有中國業務的多數股權。

“我們在這個問題上很矛盾，”其中一名消息人士表示。

“但沒有道理錯過這個機會，”另一名消息人士告訴路透。

四位內部人士都拒絕具名，因為未獲授權與媒體交談。

中國計劃取消對汽車行業外資所有權的限制，特斯拉(TSLA.O)已獲得中國政府的批準，將在上海建立一家全資所有的超級工廠。這是外資車企首次獲準在中國獨立建廠。

根據一位內部人士，豐田汽車最早在2011-12年就曾考慮把雷克薩斯的生產轉至中國。

但該公司直到現在認為質量可能下降的風險太高，不希望與中資合作夥伴利潤分成後，舍棄該品牌相對較高的利潤率。

兩位豐田內部人士稱，該公司已經分析了雷克薩斯本地化的各種特定情況。

“所有準備工作已經基本完成，”其中一名人士表示，“我們現在就等管理層‘一聲令下’。”

**時機微妙**

豐田偏愛的選項是擁有全部或者大部分本地雷克薩斯生產廠的所有權，如果只生產電動車的話，豐田立刻就能做到。(雷克薩斯有推出現有車型的電池及插電混動版本的計劃)

但在市場已經明顯放緩的情況下，中國可能不會再讓別的品牌進入。包括PSA(標致雪鐵龍)集團、福特汽車和現代汽車在內的一些外國車企，最近幾個月銷量均嚴重下滑。



盡管其它一些高端品牌都在中國開設了裝配廠以爭奪市場份額，比如奧迪、寶馬、奔馳和凱迪拉克，但豐田一直不為所動。

這種態度反映出豐田不願意與中國夥伴分享其好不容易打造出來的一個高端品牌。雷克薩斯於1989年在美國推出。

豐田汽車內部的反對者亦指出，中國7月將汽車進口關稅從25%降至15%，這是繼續通過進口方式向中國銷售雷克薩斯的一個理由。

他們還指出，距中國最近的雷克薩斯汽車廠位於日本最南部的九州島的北端，海運到上海只需兩天時間。

盡管如此，豐田汽車高管對本地化的支持不斷增強。

對於日本企業來說，中國通常是個困難的市場，但目前出現了新的樂觀情緒，尤其在中國國務院總理李克強5月訪問日本以後。

在這次訪問中，李克強在豐田汽車社長豐田章男的陪同下參觀了北海道的工廠。

豐田自那以來尋求擴大在中國的業務，其中包括顯著擴大制造能力和分銷網絡，並與中國企業分享更多技術。

路透北京10月5日