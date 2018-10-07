〈觀察〉企業垂直加速器正夯 解決新創團隊驗證痛點共創雙贏

新創孵化器與加速器扮演著輔助新創企業的角色，不過，不少新創團隊由於缺乏驗證技術的場域，抑或是未能找到市場需求藍海，最後面臨失敗的命運。因此近來開始有新創加速器仿效矽谷培育新創團隊模式，結合企業形成垂直加速器，除可讓新創透過企業資源成長茁壯外，企業本身也能藉此來發展創新技術或應用。

過去新創團隊面臨失敗的最大原因，在於缺乏對的產品市場，也就是擁有好技術，卻找不到好的落地環境，其中最缺乏的就是驗證技術的場域。而若新創團隊能順利發展出符合市場需求的商業模式，也並非每家都能成功走向 IPO，另一種出路便是到企業內部成為新事業處。

從企業端來看，許多台灣企業欲發展創新技術，往往先從內部培養著手，但管理模式與組織內的其他團隊不同，公司內部的組織管理或績效考核模式，難以使從零到一的新團隊在組織裡存活，因此發展過程中會遭遇許多困境，最終導致成效不彰。

若企業換種方式，改由尋找外部新創團隊，欲以所投資的新技術為企業帶來營運動能，但受限難以在新創早期階段就看準團隊未來的發展性，加上不知該如何投入或如何管理，包括新創團隊的執行力與新技術風險等，都是必須面臨的問題。

因此，近來不少國內的新創加速器，開始仿效矽谷培育新創團隊的模式，結合企業形成垂直加速器，除了培養新創團隊更值得讓人投資，更重要的是在投資前證明是可行的技術或商業模式，最好的驗證就是透過企業現有資源網絡與產業關係，加速產品市場驗證，協助新創團隊與市場對接。

而企業在扮演協助新創團隊發展的加速器角色之餘，也可透過輔導新創公司進行驗證的過程，尋求公司未來的成長動能，甚至若看好新創團隊未來發展前景，或待新創團隊逐漸茁壯後，將其納入企業內部成為新事業處。

企業加入培育新創團隊加速器的一環，除了能解決新創團隊缺乏技術與模型驗證場域的痛點外，企業也能在過程中尋求未來發展新技術或應用的動能，在一來一往的互動過程中，創造雙贏局面。