群電9月、Q3及前三季營收皆創新高 Q3獲利可望成長

群電 (6412) 受惠智慧音箱、電競相關、與 Type C 筆電等熱門科技產品強勁的市場需求帶動，加上部分客戶受中美貿易戰影響提前拉貨，9 月、第三季及累計 1-9 月自結合併營收都創新高。群電 9 月自結合併營收達 31.93 億元，月增 8%，年增 5%。第三季自結合併營收約 90 億元，季成長 17%，年增 11.8%；累計 1-9 月自結合併營收 229.3 億元，年成長 9.6%。



法人表示，電競市場的強勁需求出乎預期，在政策面，電競被列為運動競技項目，高額獎金吸引各路競技選手投入，引發對高規格電競產品的需求。為滿足市場需求，電競產品的關鍵零組件也精進，進而觸發換機潮，為群電帶來電競相關產品強勁的成長動能。



法人指出，智慧音箱漸成為歐美居家生活的主角，消費者習慣開始透過音控指令進行網路生活，智慧音箱可望變成智慧家庭的控制中樞。根據 IDC 與 Canalys 的研究資料，至今年底，全球智慧音箱的出貨量約達 1 億台，強勁市場需求，激發群電相關產品業績成長，帶動 9 月及第三季營收都創新高。法人表示，群電在 PC 與非 PC 領域的佈局，均精準投在具有市場潛力與附加價值又高的產品上。在附加價值較高的產品挹注下，群電第三季獲利表現可望穩健成長。