經濟部推產業人才能力鑑定 嘉聯益帶頭採用

經濟部整合產學研能量，積極推動經濟部產業人才能力鑑定體系（Industry Professional Assessment System； iPAS），嘉聯益 (6153-TW) 帶頭採用能力鑑定發展人才選育留用制度，歷年報考人數倍增，累計超過 300 名員工報考，初級與中級鑑定合格的員工加薪超過 12%。

經濟部推動產業人才能力鑑定體系，建立 17 項師級專業人才能力鑑定及採認 14 項民間優良鑑定，補充產業優質人才，初次求職成功率達 92%，就業薪資提高 12%。

經濟部指出，為充裕 5+2 產業創新所需人才，邁向數位化、智慧化之下世代產業成長，2016 年開始推動經濟部產業人才能力鑑定，從 8 項擴大辦理至 17 項能力鑑定，籌組 17 項產、官、學、研「專業委員會」，結合 55 所大專校院及 30 個產業團體建立合作推動機制。

經濟部表示，各產業領頭羊廠商以實際行動支持，超過 1300 家次企業認同，承諾優先面試及聘用通過鑑定者；統計至今年 7 月止，報考超過 3 萬人次，補充產業優質人才近 5000 人。

經濟部次長龔明鑫表示，由於能力鑑定連結產學近千位專家協力推動，能發揮連結產學研的策略功效，促進教、訓、考、用的循環，未來將會持續全力推動，拓展效益。

與會各產業廠商肯定能力鑑定為產業鑑別優質人才，解決企業尋才問題，嘉聯益總經理、暨電路板協會理事長吳永輝表示，能力鑑定為產業求才給予很大幫助，最重要原因在於能力鑑定邀請業界共組專業委員會制定考試內容，且業界委員占大多數，讓考試符合業界用人需求。

吳永輝指出，嘉聯益帶頭採用能力鑑定來發展人才選育留用的制度，推動全廠團報，歷年報考人數倍增，累計超過 300 名員工報考，初級與中級鑑定合格的員工加薪超過 12%，鼓勵員工積極向上的精神，提升公司競爭力。

東台精機董事長、暨工具機公會理事長顏瑞雄表示，經濟部能力鑑定是一項連結產學 gap 的良好政策，由產業來命題，且符合產業的需求，全力支持，期望各企業投入培育人才，而非僅挖角人才，在產學共同努力下，促進產業發展。