百美元高油價﹗﹖台塑化董座：川普面臨民間壓力 預測數看看即可

台塑四寶將於下週二 (9 日) 公布第三季財報，國際油價看回不回，四寶獲利可望更上一層樓，布蘭特原油向 85 美元挺進，對於油價後市預期，台塑化 (6505) 董事長陳寶郎說，全看美國總統川普臉色，打趣形容，他今日「放個屁」，油就漲；明天「打噴嚏」，油就跌，到底油會不會漲到 100 美元大關，看看就好。OPEC(石油輸出國組織)、非 OPEC 同步減產，美國制裁伊朗，限制每日原油產品量，讓原油價格從 8 月中 70 美元，一口氣漲到近期 85 美元，已有人喊出油價上看 100 美元。



陳寶郎說，油價波動受到川普言論影響很大，他有期中選舉壓力，試想 100 美元油價，美國民眾不會說太貴嗎﹖目前油價走勢，完全受到政治情勢牽動，未來還看美國對伊朗退出核協議制裁手段，因此 100 美元的油價預測值，看看就好﹗



國際海事組織 (IMO) 宣布自 2020 年起將降低船舶燃料油的硫含量允許值以控溫室氣體，新規定生效後，船舶必須使用硫含量低於 0.5% 的燃料油，法人預期，此一政策帶動台塑化明年柴油利差大，目前柴油占營收比重約 25%，此一政策實施，陳寶郎認為效應有限，原因在於低硫油仍是高硫柴油提煉而來。