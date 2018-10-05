華碩俄羅斯市場電競NB與主板、顯卡市佔奪冠 IgroMir遊戲展火力全開

俄羅斯 IgroMir 遊戲展週五 (5 日) 盛大開展，華碩(2357)ROG 玩家共和國以全展場最大攤位之姿強勢進駐，展示全系列最新電競產品，包含近期推出的電競手機 ROG Phone、電競筆電 ROG Zephyrus S 也在展會中現身。華碩指出，該公司深耕俄羅斯市場多年，電競筆電以市佔 26% 位居第一，於高階 GTX 1080 顯示卡類別筆電中更達到五成的市佔率。



華碩系統事業群俄羅斯總經理 Angela Hsu 分析，華碩 ROG 多年前即開始參與舉辦 LAN Party 活動，在玩家體驗與社群經營上著墨甚深，更由於產品創新力道強勁，例如最新的 ROG Zephyrus 西風之神系列電競筆電即以 144Hz 超高更新率、以及 3ms 疾速反應時間的顯示螢幕特色獲玩家青睞。



而華碩開放平台事業群俄羅斯總經理 Alex Kim 則表示，俄羅斯有別於其他區域市場，由於教育環境中有著深厚的數學及科學基礎，多數消費者具備相當高端的科技知識，許多消費者會選擇自己打造心目中最理想的電腦設備，DIY 市場在此特別蓬勃發展，選購 DIY 產品時更首重技術和品質，帶動華碩相關零組件及 Power by ASUS 系列產品熱銷，不僅在主機板、顯示卡市場持續分別以市佔五成、三成的表現居冠軍地位，整體零組件今年度更穩健成長近兩成。



此外，華碩更獲得歐洲最大頂級車改裝廠 Gosha Turbo Tech 青睞，將 ROG 產品導入改裝車廠作業中。Gosha Turbo Tech 專為高端客戶量身打造最頂尖精品品牌賽車，如 Lamborghini、Ferrari 等，在各部門執行業務的電腦配備上都選用 ROG 全系列電競電腦、螢幕、網通及鍵盤滑鼠等全套戰備，提供改裝設計師從為顧客量身訂造客製化零件、測試數據運算、到賽事紀錄影片剪輯等高效能與精密細節的專業需求；改裝車廠中更有一完整 ROG 玩家共和國體驗區，讓客戶在等待愛車改裝的期間，可以先進行一場線上飆速賽車體驗。