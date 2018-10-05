產品延遲到港 鼎翰9月業績遇亂流 惟Q4業績將再戰新高

條碼掃描機品牌商鼎翰 (3611)9 月業績遇亂流，部分輸歐訂單延遲到港，約近千萬元的業績將遞延認列。不過，第四季除有遞延訂單挹注之外，傳統上也是客戶年底消化預算的旺季與年度業績高峰，因此恢復成長可期，再戰歷史新高紀錄。鼎翰第三季雖進入歐美暑假淡季，但 7、8 兩個月業績仍維持逾 3 億元的高檔水位，分別來到 3.26 億元與 3.16 億元，合計兩個月營收為 6.42 億元。據了解，9 月在產品運送受阻而延遲到港之下，第三季業績是否較去年同期的 9.42 億元成長仍待觀察，但獲利方面因公司持續致力費用的管控，因此法人預估，單季 EPS 仍有機會優於去年同期的 4.11 元。



此外，因應第四季傳統旺季的需求，第三季提前備貨之下有較高的庫存，雖對季度獲利率表現為負面因素，但第四季在銷售到客戶端之後，包括業績與獲利都將會出現明顯的增長。



展望明年，因美中貿易戰影響，目前終端客戶有出現觀望的現象，談妥的訂單何時出貨須進一步的確認。至於鼎翰的條碼掃描機產品尚未列入關稅清單內，且大陸廠出貨到美國市場的比例僅個位數，一旦有狀況可立即回台生產，因此在稅務負擔的提升上不會有影響。