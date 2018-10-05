華新科9月及Q3營收雙創歷史新高 Q4淡季業績動能趨緩

受惠於被動元件需求持續暢旺，再加上今年以來 MLCC 及晶片電阻價格調漲，華新科 (2492)9 月營收再創單月新高，持續突破 60 億元，站上 62.94 億元，已為第七個月刷新單月營收新高，也推升第三季營收同創單季歷史新高紀錄。華新科 9 月營收 62.94 億元，月增 2.24%，年增 203.78%，創單月歷史新高；累計第三季營收 179.56 億元，季增 57.7%，創單季歷史新高；累計前三季營收 359.90 億元，年增 129.59%，則創同期新高。



然隨第四季進入被動元件淡季，法人表示，受到淡季需求減緩及中美貿易戰影響，客戶拉貨需求放緩，將影響供應商及客戶議價能力，預估華新科第四季營收將較第三季下滑，然在車聯網、5G 市場需求持續攀升下，中長期而言高階 MLCC 供需仍將吃緊。