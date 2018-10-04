被動元件9月不同調 華新科連7月創高 信昌電今年2月以來首見月減

華新科集團今 (4) 日公告 9 營收，華新科 (2492-TW) 9 月營收 62.94 億元，月增 2.3%，年增 203%；第三季營收 179.56 億元，季增 57.7%，年增 203%，同步創新高；不過信昌電 (6173-TW) 卻出現今年 2 月以來首次月衰退，9 月營收 6.13 億元，月減 7.9%、年增 119%，第三季營收 19 億元，季增 31.9%、年增 128%。

華新科 9 月受惠日系客戶轉單，加上今年以來 MLCC、晶片電阻價格調漲，帶動單月營收成長，連續第 7 個月刷新歷史單月營收紀錄，單季營收同步創高，累計華新科 1-9 月營收達 359.9 億元，年增 130％。

華新科自結 7-8 月自結稅後純益 58.89 億元，已超越上半年的 56.76 億元，7-8 月每股純益 12.18 元已賺進一個股本，在 9 月營收同步走高之下，將推升第三季獲利表現，累計 1-8 月 296.97 億元，年增 118%，稅後純益 115.65 億元，每股純益 23.92 元，已賺進 2 個股本。

與華新科相比，信昌電 9 月營收動能略顯趨緩，單月營收 6.13 億元，較上月衰退，更低於 7 月 6.22 億元的表現，也是今年 2 月過年後，首次單月營收衰退。

不過信昌電 9 月營收與去年同期相比仍大幅成長，加上 7-8 月營收亮眼，也推升單季營收依舊創高，累計信昌電 1-9 月營收 42.92 億元，年增 83%。