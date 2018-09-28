被動元件Q4雜音多 國巨、華新科等族群股價疲弱

受到中美貿易戰持續升溫，及 Intel 新晶片供貨不順影響，消費產品需求轉為保守，再加上台廠被動元件於第二季陸續擴產後，下半年在 MLCC 供貨已較上半年紓緩，也導致被動元件第四季價格雜音不斷，影響國巨 (2327)、華新科(2492)、奇力新(2456) 等被動元件廠近期股價走弱。法人指出，以 NB ODM 產業而言，下半年 MLCC 貨源已不像上半年緊缺，因此認為短期內價格要較上季呈雙位數成長不易，預估在 MLCC 及 R-chip 將維持漲幅 5% 到持平的價格走勢；此外，因終端需求放緩，使得通路商 MLCC 的庫存升高，預計 MLCC 部分料號價格將有下調可能。



然法人也提到，目前在手機、車用等高階 MLCC 需求，在 3 年內仍有 25-30% 的供需缺口，而日系、韓系等被動元件供應商目前以高階 MLCC 需求為優先，要重新轉向供應標準型 MLCC 的機率並不高，因此短期內台廠被動元件需求仍在。