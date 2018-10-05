〈台股跌破今年起漲〉台股狂瀉成亞股最重災區 周跌多達500點

市場傳美國已草擬機密計畫，打算 11 月選定 1 周在台灣海峽和南海舉行演習，美中關係恐進一步陷僵局，造成亞股今 (5) 日繼續大跌，台股更首當其衝，加權指數最多狂瀉達 271 點，跌幅逾 2.5%，跌回今年起漲點，周跌已多達 500 點，而櫃買指數也相當慘烈，今日一度跌超過 4.5%，在亞股中跌最重。

台股近來持續受到全球性的系統性風險衝擊，包括地緣政治風險蔓延、美中貿易戰壓力擴大，再加上新興市場貨幣疲軟資金正回流美元避風港，本周以來跌點已多達 500 點，這次又傳美中關係恐進一步惡化，對股市行情相當不利，讓市場恐慌氣氛大增。

可觀察到加權指數今年以來已第 6 次跌破年線，此次更是重挫至今年的起漲點，大型權值股大多成為提款機，以華新科重挫超過 7% 最劇烈，國巨續挫 6%，台達電跌近半根停板，大立光、台塑化、台灣高鐵和南亞科均跌超過 3%。

同時，日月光投控、聯發科、台化、中租 - KY、遠東新、研華、光寶科和兆豐金等均跌逾 2%，顯然大型法人殺盤已不分電子或非電。

而跌停板逾 10 家，其中跌停的高價股有信驊、矽力 - KY 和康控 - KY。

亞股雖續跌，跌幅以台股最為劇烈，可觀察到包括港股、日股和韓股跌幅僅在 0.6-0.9% 左右。

法人指出，由於基本面雜音相當多，接下來陸續公布的 9 月營收將是一非常重要的觀察點，而月中有大立光和台積電法說會將登場，對台股能否止穩可望起關鍵作用。