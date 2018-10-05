台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月5日

就業率等相關數據報喜，為美國經濟樂觀前景再添佐證，加上聯準會官員「鷹」聲不斷，強化投資人的升息預期，10 年期美債殖利率繼飆到 7 年來新高後，周四更是首破 3.2％關卡。這股美債拋售狂潮並燒向全球，周四歐亞債市籠罩沉重賣壓。

台股連 3 天下跌 332.89 點，市值快速蒸發 1 兆元，外資大賣股，熱錢匯出，新台幣匯率也在 3 天內狂貶 2.36 角，使得 10 月股匯市行情變了調。台股昨（4）日創下今年來第 6 度跌破年線，究竟這些能否再度爬上年線，兩大投資專家看法迥異。

美中貿易戰愈演愈烈，美國以貨幣政策為手段，使出吸星大法引導美元資金回流，帶動美元居高不下，法人表示，美中貿易衝突將全面爆發，人民幣兌美元年底前就會貶破 7。央行總裁楊金龍昨赴立院業務報告，答覆外匯存底相關議題時說：「人民幣便宜時，有的人說，可以撿便宜。」



經濟日報

雙空夾擊 股匯嚇趴

嗆中國 美擬在台軍演

抑制油價 傳俄羅斯、沙烏地阿拉伯增產

工商時報

公債拋售潮燒全球

抗中! 美通過 600 億美元海外投資

台股 3 天驚魂 市值掉 1 兆

聯合報

外匯存底美元增至 8 成

虛擬貨幣誰管？「金管會可以」

匯銀：台幣一路看貶 朝 31 元前進

蘋果日報

人民幣快破 7 楊金龍：可撿便宜

楊金龍看貿易戰 憂對台外溢衝擊

陸股 ETF 基金 短線有賺

中國時報

外匯存底 人民幣快超過歐元

央行不管虛擬幣 金管會願接手

新興市場遭血洗 台幣也重貶

自由時報

納入投資移民 新經濟移民法拚本會期三讀

日本樂天拚純網銀 擬來台設研發中心

瞄準小頭家 中華、 三陽搶攻輕型商用車市