本土主義是一種倒退 足以為人類帶來悲劇

正如昨文指出，全球化最大的得益者是科技應用的創新者，企業家與高級管理人員。全球化令他們所作的努力可產生的效益，從地方層面上升到全球層面。但對於社會上的基層人員來說，好壞則視乎他們身處的地區。位於發展中地區的基層人員是得益者，因為他們所處的社會快速地從農業社會奔向工業社會，為他們帶來很多較高增值的新工種，令他們的收入可以大幅提升，而他們的生活亦得到長足的改善。至於位處發達地區的基層人員，他們卻成了受害者。因為他們的工作被發展中地區的基層人員搶去，而他們的技能卻未能夠一下子就適應到較高層次工種的要求，導致他們容易失業，就算找到工作，工資亦不容易有太多的增長。

在這種情況下，全球化雖令到世上地區性的貧富差距有所縮窄，但在發達地區，貧富懸殊卻日益嚴重，連中產亦大量滑落變成基層，富貧的比例變成1比99，對現況不滿的人慢慢變成主流，為民粹主義的滋生提供了土壤。

這種民粹主義主要以地方主義的模式出現。他們的支持者大都懷念以前的好日子，認為他們的芝士被新興國家的人偷走了。所以，他們普遍存在着強烈的排外情緒。他們強調地區發展的差異，處處突出自己的優越性，看不起其他人的信仰與文化習慣，認為其他人比他們低檔，不配獲得與他們同樣的待遇。

他們反對外來人，不但反對外來移民，亦反對外來人有工作的機會，甚至反對外來人來他們的所在地旅遊。他們把自己的不如意都歸咎為外來人所導致的。無論是房屋問題、醫療問題、教育問題、治安問題、或是社福問題，他們都會簡單地歸咎於外來人問題。

其實，本土主義根本不是甚麼先進的東西，它是生物的本能。所有動物都有地域觀念。牠們會保護哺育自己成長的地方，保護當地的資源，不容外來者有機會侵佔牠們的資源。黑猩猩更會有部署地攻擊及消滅鄰近的族群，以擴大自己可以控制的領域。而人類的歷史更可以歸結為土地的爭奪史。人類的苦難很大部分都是在爭奪土地的過程中所衍生出來的。

然而，人類近年的發展已經證明，各地如果能夠資源共享，效果遠勝於互相排斥，互相爭奪。在全球化過程中的得益者遠多過受害者。單是中國得以脫貧的人口，就比歐、美、日本等富裕國家的總人口還要多。如果連其他發展中國家一起算起，得益者可謂是受害者的數十倍。人類如果為了本土的利益而不惜犧牲全球的福祉，硬要把一部分人的利益放在比其他人更優先的地位，只會愈來愈崇尚武力，將來必然是征戰連年。人民只能成為野心家的炮灰。

即使人類有幸避得戰亂，亦無法避得過環境受破壞的惡果。因為要保護環境，必須全球合作，如果各家自掃門前雪，或者本地的利益要優先，都無法阻止地球的環境惡化。因此，為了人類的將來，我們必須抵制狹隘的本土主義。