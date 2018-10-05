馬斯克推特再槓SEC 嘲諷他們圖利空頭 特斯拉盤後續跌

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 才因私有化的推文，與 SEC(美國證券交易委員會) 達成和解，週四 (4 日) 美股收盤後他再次槓上 SEC。

馬斯克發推文嘲諷，認為 SEC 其實是「空頭致富委員會 (Shortseller Enrichment Commission)」，名稱一改之後，就會發現他們的工作做得令人讚賞。

特斯拉週四收盤股價已經下跌 4.4%，之前《福斯新聞網》報導，SEC 還在調查特斯拉是否虛報產量及獲利目標。在馬斯克嘲弄 SEC 的推文之後，特斯拉盤後再跌超過 2%。

特斯拉盤後續挫 (圖表取自 Google)

另一位 Twitter 用戶發言表示，馬斯克需要一個社群團隊，能夠在沒有拼錯字的狀況下獲得關注，而且不激怒 SEC。馬斯克反駁，SEC 這麼好地完成他們強化空頭的使命，怎麼會不開心？

馬斯克與 SEC 近日的恩怨，起自他 8 月 7 日的推文，他表示，將以每股 420 美元的價格將公司私有化，同時資金已經到位，這則推文一度幫助特斯拉股價飆升。SEC 調查後認為，馬斯克未獲得資金，還有委員相信，他喊出 420 美元的價格只是想取悅女友。SEC 因此決定提告。

法院希望雙方解釋和解內容

上週末，雙方達成和解，馬斯克需辭去董事長職務，並罰款 2000 萬美元。另外，特斯拉同意支付 2000 萬美元，而未來也會適當監管馬斯克的推文內容。

但和解仍需獲得法院的批准。紐約美國地方法院法官 Alison Nathan 隨後發函，希望 SEC 及馬斯克聯合回應，解釋為何這個和解條件是公平合理的，並在 10 月 11 日前提交。

這是法庭常見的做法，在同意和解前，同意和解的雙方聯合遞交解釋函。

SEC 最初開出的和解條件，試圖不讓馬斯克擔任公司高層。SEC 資深人員 Doug Davison 認為，法官應該是想了解為何條件變化如此之快。

過去在 SEC 分支機構任職主管的 Jay Dubow 認為，法官只是希望更謹慎一些，因為這是個受矚目的案件。和解雙方可能會解釋，如果讓馬斯克辭去執行長職務，將進一步重傷股價，造成股東權益受損。

巴克萊分析師 Brian Johnson 在最近的報告中指出，特斯拉的股價有 130 美元是「馬斯克溢價」，如果他被迫離開公司，這部分價值可能會消失。

馬斯克稱空頭為價值催毀者

馬斯克過去不乏指責市場空頭的歷史，去年他表示，這些人是「想要我們去死的混蛋」。週四他回應其他人的推文時，繼續大罵做空者，將他們描述為「價值摧毀者 (value destroyers)」，「做空應該是非法的」。

SEC 上週在訟訴文件中表示，馬斯克的私有化推文，部分原因是想提升公司股票並懲罰做空者，做空者在這則推文後的立即損失約 13 億美元。