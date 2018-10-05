台股盤前—蘋概股若能展開抗跌攻勢 指數午盤後有機會上攻

台股昨 (4) 日受到地緣政治關係緊張影響，加上美元指數走強導致國際資金抽離新興市場等雙重利空夾擊，重挫 145.03 點、收在收 10718.91 點，並首次在一年內 6 度跌破年線支撐，匯市也爆量走貶，新台幣放量重貶 1.22 角，已連 4 日貶值。法人指出，美股周四開低走高，但台股已連跌 3 個交易日，年線已破，預期今日台股開低後可望守穩，蘋概股若能適時展開抗跌攻勢，指數午盤後有機會上攻。

對於昨日股匯雙殺，且台股連跌 3 個交易日，金管會主委顧立雄認為，從資金面來看，由於美元走強，新興市場貨幣匯率走弱，難免有移動；消息面又有美軍軍演紛擾。但他強調，台股基本面不錯，等到資金穩定、沒有負面訊息時，市場就會比較安心，對台股信心喊話。

美中貿易戰持續衝擊全球經濟前景，央行總裁楊金龍昨日預估，雙方貿易戰至少會持續半年至 1 年，甚至可能長達 2 年，但他強調，台灣外幣流動性非常充足，也有豐厚外匯存底作後盾，足以阻擋可能發生的金融危機。

華新科集團昨公告 9 營收，華新科 9 月營收 62.94 億元，月增 2.3%，年增 203%，受惠日系客戶轉單，加上今年以來 MLCC、晶片電阻價格調漲，帶動營收連續第 7 個月刷新歷史單月營收紀錄，單季營收也同步創高，但信昌電 (6173-TW) 卻出現今年 2 月以來首次月衰退，9 月營收 6.13 億元，月減 7.9%、年增 119%。

鴻海集團持續擴大海外布局，藉此促進 8K+5G 生態圈的創新成長，昨日宣布在美國獵地收購資產，及加碼兩大科技創投基金逾 23 億元的跨國投資案，對 2 項子公司皆為長期投資。據悉，鴻海集團投資兩大創投資金，主要是看好將帶來更多新創投資，及未來新應用合作的契機、長期的投資收益等效益。

蘋果 iPhone XR 10 月底將上市，但法人傳出因關鍵零組件缺貨，導致 iPhone XR 出貨量下砍 35%。對此，和碩董事長童子賢表示，目前出貨還算順利，旺季已順利展開，並說缺人比缺料還嚴重，但缺人也表示生意還不錯。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，台股已連跌 3 個交易日，年線已破，預期今日台股開低後可望守穩，蘋概股若能適時展開抗跌攻勢，前段時間持續下挫的漲價概念股不再大跌，預期台股午盤後有機會上攻。

邱鼎泰認為，台股前 5 次跌破年線沒多久就向上彈升，下週一陸股開盤若沒有太大下跌格局，台股可望化險為夷，下周前多頭若能上攻，台股有機會順利站回年線以上。盤面可留意 9 月營收表現佳的個股，且台積電與大立光將在下周召開法說會，市場狀況不會持續悲觀。