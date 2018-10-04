【亞洲投顧】規劃破10940點偏空操作，就是大獲利

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，龍哥上週就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，盤勢轉弱，要注意回測 10750~10880 點，今天目標全部來了，如果照做就是簡單有大獲利，操作就該這麼簡單，現在還是先觀察量縮不破低點或拉長下影線的初步止跌訊號，下個空方目標是 10606~10660 點區間。盤勢不穩更要按照規劃操作，該出場一定要先出場，保護資金控制風險。龍哥從七月初就不斷提醒大家，大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險。操作還是要找籌碼穩定而且多方格局的個股，龍哥之前提醒大家可以留意傳產中的水泥和鋼鐵和紡織，都不錯吧。台客 - 6278 台表科，創波段新高，短線獲利將近 20%，獲利放口袋；龍哥前幾天趁機佈局 2329 華泰，創下新高；大盤不穩，操作的資金比例不要太高，就是控制風險；盤勢震盪後一定會有大行情，不論上或下，大家一定要把握，不會操作的朋友，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接大行情。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，都有創高。

今天外資多單大幅度減少 16664 口，自營商空單減少 3695 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，今天大盤下跌，空方籌碼大幅度增加，法人積極追空，洗盤後還是偏空格局。

【籌碼穩定的主力股】



5371 中光電，3037 欣興，3189 景碩，2383 台光電

6121 新普，6278 台表科，6285 啟碁，4725 信昌化

1102 亞泥，2031 新光鋼，2027 大成鋼，1477 聚陽，1402 遠東新

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10765 點開始偏多操作，防守 10940 點，跌破已經停利出場；空方操作者帶量跌破 10940 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估