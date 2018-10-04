【馮冠華專欄】美債息大升或抑起新一輪資產重配

10 月 4 日推介 - 滙豐（5）

1）上日港股市況總結：恆指週三表現反覆偏軟。指數裂口低開約 280 點的全日低位後，曾一度倒升約 150 點，但高位承接力弱，最終收報 27091 點，下跌 36 點。拖低大市的主要是友邦（1299），騰訊（700）也在昨天跑輸大市。相反，恆生中國企業指數則能上升約 0.3%。大市成交按日下滑約 26% 至 675 億。藍籌股 28 升 21 跌 1 持平。



板塊方面，內房及澳門博彩股有少許反彈，昨天重創的燃氣股則個別發展，基建股普通造好，但醫藥及內地體育用品則仍疲弱。做空方面，佔大市成交回落至 14.9%，依然是頗高水平。牛熊証街貨最新比例維持在 46:54，重貨區方面，熊証重貨區下移至 27700-27749，牛証則下移至 26600-26649。

簡評：牛熊重貨區對港股走勢預測的重要性，相信在昨天恒指的表現已活靈活現。在沒有新的負面消息下，指數竟然用全日的最低位開出，牛証重貨區也即時陣亡。在目的已達下，接下來的低位反彈也是司空見慣的場面了。



最新的牛熊街貨顯示短期再下行的風險不高，做空方面也有回落，昨天的低位 26840 會被視為短線重要的支持位。昨天 675 億的成交當然啟示性不高，友邦的下跌也來得突然。澳門博彩股有大行報告指出，宏觀不利因素已大部分於現價反映，在第四季賭收預期較好的情況下，股價進一步下跌空間有限。筆者則仍看重大橋效應，中長期看好不變。



同樣地，也見有大行報告指出取消初裝費對燃氣股影響有限，但筆者寧取前天無辜被拖下的昆侖能源（135）了。內房股的反彈或是受個別公司的理想 9 月數據和超賣有關，不似轉勢。強勢股則可繼續留意聯想（992）、數碼通（315）、中通服（552）及基建股。

在美股不斷創新高，道指點數更有超越恆指之勢，港股的投資者相信甚為無奈。短線的希望相信會在 A 股下週復市能否造好，若能企穏在 2800 點以上，港股是有大量空間反彈的。在 T+2 的交收程序下，且看今天有否春江鴨偷步博 A 股下週開紅盤。內銀和內險會是筆者推介的短線對象。昨晚美股強勢是由銀行股帶動，滙豐（5）應有追落後條件的。

2）美股市況總結：受理想的就業數據及債息走高下，銀行股領漲但息口敏感股如公用及消費則有沽壓，美股三大指數週三衝高後有回吐。道指最多曾上升 177 點，最終收升 54 點或 0.2%。標指及納指則分別上升 0.07% 及 0.32%。美滙指數上升至 95.99，十年期國債債息大升至 3.181%，紐約期油最新在 $76.22 美元，港股 ADR 下跌 81 點，相當於恆 27010 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

騰訊（700）繼續回購股份，第 17 次出手，以每股介乎 313 元至 319.4 元，斥資 3917 萬元，回購 12.4 萬股。自 9 月 7 日起，騰訊每個交易日都進行回購，金額合計大約 6.13 億港元。

港交所披露權益資料顯示，一間由李嘉誠及李澤鉅各佔 50% 的公司自願申報，先後在 9 月 26 日、27 日及 10 月 2 日，以每股均價介乎 57.6219 元至 59.9704 元，合共增持 586.25 萬股長實（1113），涉資 3.45 億元。

中國燃氣（384）昨天第三次回購股份，以每股 20.4 元至 21 元，回購 63.72 萬股，作價約 1326 萬港元。

金斯瑞（1548）昨天斥資 2692 萬元回購 183.6 萬股，每股介乎 14.02 元至 15.06 元，是遭沽空機構閻火狙擊以來第二次回購。

4）新股訊息 ：家居用品公司新昌創展（1781）今天主板掛牌，昨天暗盤收報 1.21 元，升 10% 或 0.11 元。



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