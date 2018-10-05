前Fed理事說 中美恐爆發10年或20年的經濟冷戰

前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh) 週四告訴 CNBC 說，美國與中國的關係，可能已回到逾 40 年前尼克森政府敲開中國大門之前的狀態。

在鮑爾獲選擔任 Fed 主席前，華許一度名列川普總統的 Fed 主席候選人名單之內。

他說：「世界兩個最大的經濟強權，有爆發冷戰的風險。」

華許使用冷戰一辭，代表經濟僵局，而非持續數十年之久的 "確保共同毀滅" 的核子僵局。

他說：「我們與中國可能開啓了一份嶄新的關係。是否是 10 年或 20 年冷戰的開始？這要視對經濟的影響而定。」

華許說，兩國關係日益惡化，政府對政府及企業對企業的關係全面轉差。

「五年或十年後，世界可能一分為二。一個是以中國為中心的世界，另一個是以美國為中心的世界。其他國家必須在一邊或二邊插旗。」他說。

中國正逐漸轉向由消費者帶動的經濟，捨棄由國家基金刺激成長的經濟。但中國式的資本主義仍是以國家主導為核心，與美國的自由市場式的資本主義，截然不同。

「強權的關係，關注的不是買多少黃豆或飛機，而是核心利益，」他繼續說道，並表示目前的貿易戰，僅是共產中國與民主美國之間意識形態差異中的一小部份。

華許於 2006 至 2011 年擔任 Fed 理事，其間經歷過房市泡沫破滅與 2008 年金融危機。