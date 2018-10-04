騰訊3.18億美元增持B站，各取所需掘金二次元

昨日晚間，國内知名彈幕視頻網哔哩哔哩（即B站）宣佈同騰訊(00700-HK)達成協議，後者將通過認購增發新股的方式對B站進行投資，投資金額高達3.176億美元。交易完成後，騰訊對B站的持股也將達到約12%。

騰訊、B站早有淵源

兩個值得註意的背景是：一，這併非騰訊首次投資B站，早在2015年時騰訊產業共赢基金就曾參投B站D輪融資；二，就在4天前，也就是9月30號，騰訊宣佈了新一輪的戰略升級，騰訊將整合事業群，紮根消費互聯網，擁抱產業互聯網。

今年3月，B站登陸納斯達克，騰訊大賺了一筆。如今騰訊前腳宣佈戰略升級，後腳就增持B站，顯然對B站未來能給自己帶來的收益期望甚高。的確，伴隨著社會對二次元文化認識及認可的提升，二次元經濟正煥發著難以想象的巨大活力。

根據中商產業研究院提供數據，2017年中國二次元產業市場規模約在1000億人民幣左右，預計到2022年將達到1000億美元。而且中國二次元用戶群體中90後和00後佔比高達94.3%，這部分人群雖然購買能力有限，但付費意願卻強於一般互聯網用戶。

市場增長潛力大、用戶群體年輕化，在資本眼中這樣的市場絕對算得上可遇不可求。被稱為“二次元宅男站女聚集地”的B站會被騰訊如此看好，甚至作為戰略升級第一槍也就不難理解了。何況，騰訊同B站在業務上還有著明顯的協同效應！

騰訊的小算盤

8月底，B站發佈了2018年二季報。財報顯示，B站的營收由四部分構成，分别為遊戲、直播和增值服務、廣告、其他業務板塊。不同於其他視頻網站，B站的第一大營收來源是遊戲業務，更直白地說就是代理遊戲。僅第二季度，B站遊戲業務營收就有7.91億元，佔比更是高達77%。同樣顯眼的，還有B站的直播和增值服務，該分部二季度營收雖然僅為1.19億元，但同比增長幅度卻達到了186%。

騰訊呢？騰訊是一家靠遊戲賺錢賺到世界NO.1的公司，即使近年來有意向著投資公司轉型，眼下遊戲業務仍然是騰訊財報中不可或缺的一個重要部分。本著肥水不流外人田，自家人好說話的想法，通過B站進一步宣傳推廣旗下遊戲產品可謂一舉兩得。

不止遊戲業務，騰訊近來大力佈局文娛產業，從網絡文學到動漫影視，從日常短視頻到遊戲直播均有涉足。上述產業的目標人群同B站的核心用戶正是同一批，通過增持提升騰訊對B站的影響力，合理操作實現B站和騰訊事業群間的相互導流同樣好處多多。

B站的大機遇

而對於B站，進一步加強同騰訊的緊密聯係，好處絕不僅僅限於以上。最直觀的一點是B站獲得了足夠的資金，雖然業務開展的熱火朝天，但B站目前仍然處於虧損狀態。在各路資本剛開始意識到二次元產業背後巨大的商機時，B站如果因為資金週轉出現問題，那可真就是為他人做嫁衣，白白耗費心血為競爭者培養市場了。

另一方面，騰訊也將為B站帶來足夠的有版權的内容資源。較真說起來，B站的發展壯大是身負原罪的。早期B站靠著優質内容輸出吸引用戶，雖然不是官方主動行為，但平台上卻充斥著大量無版權作品。依靠用戶輸出内容，B站有效壓縮了平台運營成本，卻又保證了平台内容的多樣性甚至是稀缺性。

撇開道德層面不談，隨著國内版權意識的深入人心，B站終要為錯誤的行為負責。就像網易雲音樂不得不大批大批的下架無版權作品，B站也曾大批量下架影視劇，而内容輸出的匮乏將導緻平台用戶的流失。加強同騰訊的聯係，或將為B站帶來新的轉機，畢竟財大氣粗的騰訊不僅積極購買版權，自製也是做得風生水起。

不過即使騰訊同B站之間能夠各取所需，也不意味著兩家就是一條心。就像騰訊佈局直播產業時，既投了虎牙又投了鬥魚，内部相互競爭是騰訊係一貫的做法。就在今年8月，QQ孵化的二次元社區波動星球也上線了。雖然波動星球目前難和B站一較高低，但也不失為一個潛在威脅。

從騰訊的角度看，這樣的做法是非常明智的！雞蛋不放在一個籃子，保證自己始終處於不敗之地。但對於B站來說，卻意味著B站是可替代的。想必對於此點，B站高層也是心知肚明卻又無可奈何，畢竟資本想來無情。