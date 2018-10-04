對伊制裁臨近 交易員押註油價將在明年漲至100美元

石油交易員紛紛押註明年美國原油價格可能大漲至每桶100美元。直到最近，很多人還認為這是難以想象的，因為美國產量增長創紀錄且全球需求相對平穩。

但美國即將恢覆對伊朗制裁，以及阻礙美國原油入市的瓶頸問題，推動油價上漲，使指標油價升至四年高點。

盡管主要產油國稱供應充裕，但對沖基金和投機客對此愈發懷疑，押註11月4日對伊朗原油出口制裁恢覆後，油市將進一步上漲。

這種看漲氣氛在美國期權市場一覽無余。芝加哥商業交易所(CME)數據顯示，執行價為100美元的2019年12月西德克薩斯中質油(WTI)認購期權--押註原油期貨將在2019年底觸及100美元--未平倉合約數量在過去一周中增加30%至紀錄高位3.1萬口。

“過去兩周內，越來越多的跡象顯示，就連印度和中國等石油消費大國也將從11月開始暫停進口伊朗原油，”Mobius Risk Group研究和分析副總裁John Saucer表示。

因此，他說：“這些制裁可能比人們想象的更加有效。”

國際金融協會(IIF)表示，9月伊朗石油出口總量已經從4月的280萬桶/日降至200萬桶/日。

對伊朗有多少原油出口將受到影響的預估範圍為50萬桶/日至200萬桶/日，圍繞影響的不確定性，最終將促使油價上下波動。

布蘭特原油期貨周三升破86美元，美國原油期貨觸及76美元，均為四年高點。

原油市場尋求石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯補充短缺的供應。美國原油產量目前處在創紀錄高位的1,110萬桶/日，但在亞洲煉廠，美國原油取代不了伊朗等級的中東原油。此外，運輸瓶頸也限制美國產出。

“我們仍認為價格風險偏向上檔，不排除油價急升至100美元的可能性，”瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示。

據洲際交易所(ICE)數據，10月末到期、行權價在100美元的2018年12月布蘭特原油看漲期權未平倉合約目前超過50,000口，超過當月其他任何行權價的合約。

11月4日之後到期的布蘭特原油看漲期權隱含波動率超過了看跌期權，表明看漲押註的需求增加。11月4日美國將恢覆對伊朗制裁。

看漲期權和看跌期權隱含波動率之差處在7月中以來最大。

11月中到期、行權價在100美元的2018年12月美國原油看漲期權未平倉合約已升至約15,000口，為逾四個月來最高。

許多交易員稱，這些100美元的期權押註是極不均等的押註。用來臆測牽強結果的期權合約往往比較便宜，如果原油漲勢停止，那些合約到期時可能一文不值。但即使油價的短期跳漲也可能使這些期權漲價，持有人可以了結獲利。

路透紐約/倫敦10月4日