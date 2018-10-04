莫以思：連串動作不斷， 中國金石礦業為何如此任性？

眾人皆知，創業不一定會成功，路途上九死一生，能夠生存的企業，也要面對激烈的競爭，年年虧損的公司多不勝數。連續數年虧損的上巿公司亦存在巿場上，見怪不怪。
最近筆者留意了一間業務隨時急轉彎的中國金石(01380-HK)，其巿值細，只有約2億港元。之所以留意該股，並不是該股已走回正軌回複利潤，而是其正今年以來的一連串的動作，引起筆者的好奇心。
中國金石礦業(01380-HK)的主要業務為在中國擁有及經營大理石礦山，從事生產及銷售大理石石材及大理石相關產品，擁有位於中國四川省江油市香水鄉鎮江村的張家壩礦山。
集團早前公佈截至2018年6月30日止6個月的中期業績，期內公司實現收入人民幣(單位下同)2511.3萬元，同比增長433.18%，期內溢利94.5萬元，去年同期虧損1554.2萬元，每股盈利0.03分，不派息。期內，收入增加乃主要由於2018年上半年大理石磚銷售增加2000萬元所致。
投資的世界，不確定性就是風險，投資中每個人都在面對一個充滿不確定性的世界。公司近年消息不斷，公司今年六月與Multiluck訂立買賣協議，將購買豐禾集團國際有限公司權益，代價1,650萬港元，該公司的業務為區塊鏈數碼優惠券及折扣平台業務，但卻跟本業關鍵不大，令人費解。不過，集團在8月21日宣布終止有關收購，未知是否與近期區塊鍊和虛擬貨幣相關投資大幅波動有關。
今年8月8日，公司收到李家駒（「原告」）根據2018年商業類別訴訟第5號（「訴訟」）於香港高等法院原訴法庭針對建勝國際投資有限公司（「第一被告」，一間由王民良先生全資擁有之公司）、公司（「第二被告」）及王民良先生（「第三被告」，公司董事）發出的傳訊令（「令狀」），內容有關根據原告與第一被告訂立之貸款協議及原告與第一被告、第二被告簽立之一份聲稱轉讓契據，提出金額約2370萬元之索償。公告表示，公司現正尋求法律意見並將適時刊發公告，告知公司股東及潛在投資者任何進一步重大進展。
再者，在2018年9月，集團公佈王民良因健康原因辭任公司執行董事、董事會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員及授權代表，即日生效。管理層的更新，對公司未來發展、方向可能有重大的改變，投資者必須留意，在業務有清晰了解之前，在這段期間，可能會發生很多事情，那麼在股票即將上演反彈的時候，如果有公司出現董事會主席的離場，也可以理解為這家公司的發展出現了拐點，投資者需要提高警惕，甚至做出離場的行動。
眾人皆知，創業不一定會成功，路途上九死一生，能夠生存的企業，也要面對激烈的競爭，年年虧損的公司多不勝數。連續數年虧損的上巿公司亦存在巿場上，見怪不怪。