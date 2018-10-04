大難不死！正達4年還款百億元 與科奈傑合作苗栗設廠 最快10月出貨

科奈傑科技攜手戰略合作夥伴正達 (3149) 於苗栗設立智能變色玻璃製造廠，第一期年產能 20 萬平方米，將於 10、11 月之間出貨，係由正達將玻璃切割、磨邊、鍍膜後，再交由科奈傑塗布，然後交給正達進行後段膠合、覆層，正達董事長鍾志明表示，過去四年打銷資產減損加計還款金額達百億元，公司營運調整告一段落，還用「苦盡甘來、大難不死」來形容公司的未來，下半年各個季度毛利率都會正數。過去幾年，正達大舉打銷消費性電子設備資產減損，包括平板電腦保護玻璃、消費電子 3D 玻璃等，自從 2013-2016 年以來持續虧損，去年轉盈每股盈餘小賺 0.11 元。



目前正達主要營收來自非蘋果手機保護玻璃、筆記型電腦鍍膜，占了 6 成，代理 3M 的 OCA 膠、偏光片約占 2 成，另外 2 成來自於建材玻璃鍍膜，過去幾年飽嚐消費性電子打銷資產減損苦果，鍾志明重申，未來將不會有重大投資，會以車載、3D、建材玻璃鍍膜為發展核心。



今日科奈傑科技占地 1 萬平方米廠房，為正達原有消費性電子 3D 玻璃廠房予以改建，所生產智能變色玻璃將運往美國、歐洲以及亞太製造中心，組成 Halio 產品，預計明年總產能將達 40 萬平方米，除了後端業務之後，正達將負責台灣、大陸未來通路銷售。