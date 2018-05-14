〈正達股東會〉下半年擬辦私募籌資 今年開發五項新品9月陸續量產

正達 (3149-TW) 今 (14) 日股東會通過擬辦理現金增資發行新股及私募普通股，暫訂下半年辦理，主要用途是充實營運資金，正達指出，今年研發中的新產品預計將再投入 2 億元，開發中大型 3D 玻璃成型技術、電致變色製程技術等 5 項產品，預計 9 月開始陸續量產。

正達股東會討論通過增資案，擬在未來 1 年視資金需求辦理現金增資案發行新股，發行股數不超過 2500 萬股，以今日股價 15.35 元計算，籌資規模約 3.83 億元。

考量充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債、籌資時效性等，正達擬在適當時機以私募辦理現金增資發行普通股，股東會通過日起 1 年內分三次辦理，發行股數不超過 5500 萬股，以今日股價計算，籌資規模約 8.44 億元。

正達指出，去年研發費用 4962.8 萬元，主要研發車用、筆電中大型 3D 玻璃，四曲、垂直、高頸深加工技術設備開發；車用中大型 3D 玻璃內外表面裝飾及光學加工技術等，今年研發中新產品研發計畫及預計投入費用包括，中大型 3D 玻璃成型技術，預計投入 5000 萬元，預計 12 月量產。

電致變色製程技術開發，預計投入 2500 萬元，10 月量產；高穿透多層鍍膜技術開發將投入 2500 萬元，9 月量產；飄邊玻璃膠合製程開發則預計投 5000 萬元，12 月量產；電子光學複層技術開發也將投入 5000 萬元，預計 12 月量產。

正達指出，自 2013 年起布局建築玻璃加工及 3D 成型玻璃開發，逐漸擺脫原本完全依賴消費性電子產品的情況，跨足到車用工控市場及建築產業，去年這些產品開始開花結果產量及營收呈現穩定成長；目前與美商科奈傑、日商旭硝子三方合作開發新一代智慧窗產品，預計今年底正式量產銷售，可望成為新一代主力產品。