全新捍衛股價買庫藏股 盤中大漲重回80元之上

砷化鎵廠全新 (2455) 宣布 19 日起實施庫藏股，預計最高砸 6.4 億元買回自家股票 5,000 張，激勵股價早盤一度大漲 5%，股價重回 80 元之上。不過，因美中貿易持續升溫，下游客戶偏保守，且全新 VCSEL(垂直共振腔面射型雷射)遲未通過認證，市場也憂心未來 3D 感測技術 ToT 不需用到 VCSEL，法人認為，短線股價走勢還要觀察。近日股價走勢疲弱的全新，主要係中興事件、美中貿易戰接連爆發，市場期待通過認證的 3D 感測商機，傳出未來蘋果 3D 感測技術 ToT 不需用到 VCSEL，商機恐落空，也引發股價出現一波波下殺，上週一度下殺到 74 元，相較 3 月高點 140 元，股價幾乎腰斬。



為了捍衛股東權益，全新 18 日公告，預計買回自家股票 5,000 張，買回區間價格為每股 68 元至 128 元，以最高價 128 元計算，若全數買足，總金額約 6.4 億元，買回股份占公司已發行股份總數比率約 2.7%，買回後將轉讓給員工。



全新 8 月營收 1.75 億元，年增 5.72%，月增 16.19%，累計前 8 月營收 14.41 億元，年增 4.32%。第三季展望相對佳，主要係光通訊訂單從 7 月開始回升，RF 需求也增溫，營運有機會比前一季好。



不過，對於外資指出，光學 ToF 技術不成熟，未來蘋果 3D 感測技術 ToT 不需用到 VCSEL，現有供應鏈將改變，全新表示，無法評論。目前全新的 VCSEL 與大客戶持續認證中，認證樣式也開始增加，不過，對業績還沒有貢獻。