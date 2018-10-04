港股連續下跌 離岸人民幣應聲貶破6.9關卡

中國因放十一長假期間，金融市場全週休市，但隔壁的香港市場，股市卻愈來愈糟，離岸人民幣甚至跌破 6.9 關卡。

香港恒生指數週四 (4 日) 下跌 1.7%，國企指數跌幅更達 2%，近 3 個交易日跌幅達 4%。離岸人民幣匯率更跌破 6.9 的支撐價位，將不利下週恢復交易後的走勢。

美元兌離岸人民幣走勢圖 圖片來源：Bloomberg

據《彭博》報導，中國資產正遭受雙重打擊，一方面在於美國的升息，造成資金由新興市場流入美國資產，此外，對貿易戰的擔憂，加劇中國經濟的看跌情緒。

香港第一證券策略師 Linus Yip 表示，如果經濟數據持續疲軟，而且貿易戰仍然存在威脅，那麼很難扭轉香港股市目前的下跌趨勢。

美元兌人民幣匯率在香港的離岸價格，已經突破至 6.9041，人民幣跌幅達 0.21%，來到 8 月 15 日以來最低。美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，最終會將基準利率升至中性利率，促使彭博美元現貨指數上漲 0.3%，6 日漲幅達 1.6%。

美銀美林週二下調人民幣預測，明年第一季美元兌人民幣匯率由先前的 6.9，調整為 7.05。而摩根大通更認為今年底就會破 7，來到 7.01。

瑞穗銀行資深外匯策略師 Ken Cheung 表示，當局可能會減少離岸人民幣流動性，並加高融資成本，以防止人民幣的大量賣空。他認為，人民幣近期將跌至 6.91-6.92 兌 1 美元。

貿易戰仍是分析師看空人民幣最大的理由。摩根大通分析師在本週的報告中表示，已經改變對中美貿易局勢的看法，認為在 2019 年美國會對中國所有商品均課 25% 關稅，沒有跡象表明雙方的對抗有所緩解。