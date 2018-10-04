台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月4日

國巨股價大跌，外資圈掀起「認錯下修目標價」潮，先前一路看多的摩根大通發布最新報告指出，現階段市場大幅修正國巨的本益比，因此大砍國巨未來本益比至六倍，目標價由 1,550 元降至 770 元，但仍維持「優於大盤」評等；美林證券則初評國巨，同樣只給六倍本益比，目標價 759 元，評等為買進。

純網銀國家隊正式成軍，四大主要股東名單出列。中華電信董事長鄭優昨（3）日透露，四大股東及持股比重分別是中華電信持股 30％最多，其次是兆豐國際商銀 25.1％、新光金 14％、全聯 9.9％，合計共 79％，陸續還會邀請其它業者如電商公司及行動支付業者加入。

台積電看好雲端應用，昨（3）日宣布攜手亞馬遜等指標大廠，在台積電的開放創新平台下新成立雲端聯盟（Cloud Alliance），在雲端上提供經台積電認證客製化設計能力，降低客戶進入雲端的門檻，強化台積電客戶服務與接單能量。



經濟日報

台積揪亞馬遜 組雲端大聯盟

國巨目標價 小摩對半砍

財長報喜 9 月出口連 23 紅

工商時報

純網銀國家隊成軍

印度盧比貶破 73 史上新低

大立光 Q4 小逆風 台積樂觀

聯合報

台鐵票價 2 年內凍漲

離岸風電產業聯盟 實質推進在地化

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蘋果日報

范冰冰罰 40 億換免囚 發 680 字道歉文

張忠謀任 APEC 特使 蔡英文讚「台灣共識」

顧立雄開放網銀 都因一頓飯

中國時報

衝本土風電 中鋼秀接單實力

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5G 前哨戰開打！ 電信三雄較勁

自由時報

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