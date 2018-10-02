網家旗下Pi拍錢包百萬刷手現身 Q4旺季業績看俏

網家 (8044) 旗下行動支付子公司 Pi 拍錢包，已於 9 月中旬正式刷進 PChome24h 購物、PChome 購物中心和 PChome 書店等 PChome 線上購物全通路，Pi 拍錢包同步觀察目前消費數據顯示，連續兩個月都有刷卡金額達 7 位數的百萬刷手，每人獲得數萬 P 幣回饋，等同現金數萬元，可見高回饋的玉山 Pi 拍錢包信用卡，提供無論是國內外刷卡、不限通路均享高達 2.5% 的 P 幣返利回饋的消費促刷誘因奏效。網家表示，為歡慶進駐 PChome 線上購物，推出國內不限銀行信用卡綁定 Pi 拍錢包 App 於 PChome 線上購物消費加碼回饋，首三日刷玉山 Pi 拍錢包信用卡最高可享 7%P 幣回饋、第二波最高可享 5% P 幣回饋。網家表示，Pi 信用卡卡友於 Pi 拍錢包中累積的 P 幣目前最高用戶已達數萬元，即日起可於 PChome 購物消費結帳時直接折抵無上限。



網家指出，綜觀玉山 Pi 拍錢包信用卡目前單筆刷卡金額最高的前五大類別分別為，保險費、汽機車與保養、健身運動、餐飲、旅遊休閒五大類別。以刷卡次數來看，目前 Pi 信用卡卡友刷卡頻次最高的前五大類別：Pi 拍錢包交易、加油站、網路購物、交通費、電信通訊，單筆平均刷卡金額約 1,280 元。



電商結合自家行動支付已成為發展趨勢，展望第四季，網家看好，在回饋金加碼回饋下，從 11 月到 12 月，雙 11、雙 12 年度電商優惠年度盛事來臨之際，消費者可預先透過 PChome24h 購物刷指定信用卡買儲值金，並使用 Pi 拍錢包 APP 進行支付消費，成為推升消費新動能。