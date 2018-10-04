辣椒新遊戲日本營收超出預期 今年可望貢獻EPS逾1元

遊戲營運商紅心辣椒 (4946-TW) 旗下子公司負責開發的《真三國無雙 ‧ 斬》9/20 在日本上市後，營收表現大幅超出預期，可望挹注辣椒 9 月業外收益約 1900 萬元，帶動整體營收上看 5000 萬元，第 4 季營運表現樂觀可期，今年全年則可望挹注辣椒每股純益逾 1 元，且該款遊戲目標明年 6 月底前在中國上市，在兩大市場營收動能並進下，明年展望樂觀。

碩辣椒為紅心辣椒持股 6 成子公司，該公司先前承接《真三國無雙 ‧ 斬》開發團隊，而該款遊戲 9/20 在日本上市以來，在日本雙平台寫下排名前十的好成績，營收表現大幅超出預期，上市 12 天以來，平均每日營收約 4700 萬日幣，月營收約可達 14 億日幣 (約新台幣 4 億元)，而碩辣椒可抽成 15%。

以碩辣椒抽成 15% 來計算，雖然《真三國無雙 ‧ 斬》9 月僅貢獻約 10 天營收，但預估貢獻約 5 億日幣，將為辣椒挹注業外收益約 1900 萬元，法人認為，辣椒 9 月整體營收可望上看 5000 萬元，較 8 月的 3400 萬元大幅成長，第 4 季營運表現樂觀可期。

以目前《真三國無雙 ‧ 斬》在日本市場的亮眼表現來看，若以每月維持新台幣 4 億元規模的營收表現計算，法人預估，在扣除成本與稅金後，碩辣椒今年淨利可達 7600 萬元，可望為辣椒貢獻業外收益達 3400 萬元，挹注每股純益逾 1 元。

展望明年，《真三國無雙 ‧ 斬》規劃進軍中國市場，目前仍在洽談合作對象，將授權當地營運商負責遊戲營運，目標為明年 6 月底上市。法人預估，明年在中國與日本兩大市場的營收動能並進下，碩辣椒全年可望為辣椒帶來每股純益逾 4 元的業外貢獻。