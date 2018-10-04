長假後A股往上或往下？過去經驗節後首周上漲機率高達九成

中國正在放十一長假，目前市場對下週一節後行情看法各異，有券商認為歷經先前震盪後，加上有多項利多，看好 A 股可望迎接反彈。但也有一派認為，關鍵還是要看外圍市場走勢而定。以過去趨勢來看，國慶長假後 A 股首周上漲機率高達九成。

A 股 10 月 1 日至 10 月 7 日 (星期日) 休市，10 月 8 日恢復正常交易。有關 A 股節後行情，市場看法不一，私募人士認為，今年十一期間，A 股休市長達 9 天，節後 A 股走勢關鍵還是看週邊市場在長假期間的表現。

A 股先前已歷經大幅修正 (圖自新浪財經)

另一派券商人士看法則較樂觀，認為 A 股已經歷大幅調整，加上近來在納入全球股票指數體系、美國升息確定與國際資金流入預期等因素，可望帶動市場反彈。技術走勢上看，目前上證指數已突破中期壓力線，近期震盪穩定後，有機會向上。

國金證券也認為，今年 A 股反彈很可能出現在十月，預計上証指數反彈高度可能來到 2850-2900 點。尤其近期成交量、估值、融資融券等指標顯示市場已充分反映負面訊息。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍則看好第四季反彈，表示市場跌到 2638 點低點附近後持續醞釀，看好接下來有 10% 左右的反彈幅度，至於能否站上 3000 點，還要看有沒有一些因素配合。

尤其十一長假回來以後，A 股企業也將陸續公佈第三季財報，有業內人士就建議投資人可以把焦點轉到第三季財報業績亮眼，而先前股價明顯遭錯殺的優質成長股。

不過，目前投資人信心不足，「量能不濟」也是 A 股的一大問題，財經評論專家郭施亮指出，A 股接下來很可能出現反覆築底震盪，就算期間出現反彈，但漲幅恐怕不宜樂觀。