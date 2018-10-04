外資影響力與日俱增 瑞銀看好滬深300指數年底前反彈15%

今年來中國股市名列全球表現最差的市場之一。不過，瑞銀中國證券業務主管房東明指出，隨著外資參與程度提高，強調現在是買進 A 股的大好時機。

外電報導，房東明受訪時表示：「是我的話現在肯定會買了」他認為，隨著海外投資人今年來大力買進 A 股，為以往散戶為主的中國股市注入新的活力，更預測到今年年底，滬深 300 指數可望從目前水準上漲 15%。

瑞銀預計滬深 300 指數年底前有望反彈 15%(圖自彭博)

房東明指出，海外投資人目前在中國股市的角色越來越重要，目前持股水位約佔 A 股流通總市值的約 7%，和險資（7%）、共同基金（6%）及對沖基金（5%）等中國大型機構投資人不相上下。

房東明表示，今年 8 月 31 日 MSCI 將 A 股第二波納入其全球指數後，海外帳戶貢獻的成交量比例提高到創紀錄的 8.6%，這數據在今年初時僅 2% 左右。隨著全球第二大指數公司富時羅素將從明年 6 月開始分階段納入 A 股，預計全球投資人會向中國股市投入更多的資金。

中信證券市場研究部總監、首席市場策略師劉德忠也指出，目前外資在 A 股市場的總市值佔比僅 2%，佔 A 股自由流通市值 6% 左右，借鑒韓國、日本等市場長期開放經驗，可以預期未來外資佔 A 股總市值的比重將達 10%，甚至 20%。

房東明認為，「國際投資人的整體重要性肯定會提高，他們在邏輯上、趨勢上以及定價和估值方面對 A 股的影響力會越來越大，」 根據統計，截至中國十一長假前最後一個交易日，今年共計有人民幣 2,702 億元透過「滬股通」和「深股通」淨流入 A 股。到當天為止，中國內地在股市互聯互通機制中連續 9 個交易日為資金淨流入。

這些海外投資人進軍 A 股，主要鎖定高市值企業，例如大型消費類企業、大型銀行以及能源和基礎設施相關的公司等。以國企為主的大型股在今年第三季表現亮眼，上證 50 指數當季上漲 5.1%，而滬深 300 指數則在同期下跌 2.1%。

房東明預計，在中美貿易戰越打越激烈的大環境下，中國官方可能會研究推出財政寬鬆措施，強化公共支出和基礎設施建設投資，以此來減緩外貿衝突對經濟造成的影響。房東明看好必需消費股和基建股可望從中受益，至於今年跌過頭的保險類股也有機會回漲。