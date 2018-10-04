鮑爾公開談話不利市場？小摩：美股在他開口後已損失1.5兆美元

每當聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 開始談話，市場恐怕就有種不詳的預感。據 J.P. Morgan(摩根大通)(小摩) 分析師指出，自從 2 月接任聯準會主席之後，鮑爾的公開言論共讓美股蒸發 1.5 兆美元。

摩根大通的策略專家發現，當鮑爾在聯邦公開市場委員會會議後召開記者會時，標普 500 指數通常下跌 0.44 個百分點，目前為止他召開 3 次記者會，每次談話股市都下挫。

另外，當他在國會作證或發表其他演說時，標普 500 指數的平均降幅為 0.4 個百分點。在 9 次發言中，標普 500 指數 5 次下跌，4 次上漲。累計這些公開談話後，美股市值損失共達 1.5 兆美元。

現在還有個壞消息，因為鮑爾打算增加他的公開發言機會，在 2019 年每次會議後，他都打算召開記者會，而不是像現在每季召開一次。

鮑爾談話後美股走勢統計 (圖表取自 Market Watch)

當然，研究人員也知道，把市場反應歸咎於鮑爾的談話是愚蠢的結論，相關性並不構成因果關係。不過，有幾個因素可能有助說明市場對其談話的悲觀反應。

首先，人們擔心聯準會決策錯誤，他們正試圖將利率正常化，而不造成經濟危機，市場擔心稍有不慎就會犯錯。

摩根大通量化及衍生品策略全球主管 Marko Kolanovic 說：「具體而言，股市反應可能意味著聯準會低估了各種風險，因此增加了未來犯政策錯誤的隱含可能性。當政策錯誤的機率愈高，股票價格就會愈低。」

最近，隨著聯準會今年第 3 次升息，10 年期公債殖利率也在往上升，已接近 2011 年以來新高。因此，儘管道瓊指數創高，加上美元走升，可能會抑制跨國公司的收入，股市未來走勢仍可能會因此崎嶇不平。