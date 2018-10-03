【馮冠華專欄】恆指注意再下行屠牛風險

10 月 3 日推介 - 龍源電力（916）

1）上日港股市況總結：恆指在十月第一個交易日表現極為疲弱，指數低開低走，盤中最多曾大跌逾 700 點，最終收報 27126 點，大瀉 663 點。大市成交按日上升約 8% 至 910 億。藍籌股 2 升 48 跌。中海油（883）和萬州（288）也只能小升罷了。



板塊方面，燃氣股是重災區，皆因重慶市建議取消燃氣的初裝費以減輕群眾負擔。內銀、內險和內房領跌，教育、澳門博彩、汽車、內地體育用品、新經濟股等全部受壓。做空方面，佔大市成交再上升至另一年內新高的 17.5%。牛熊証街貨最新比例維持在 48:52，重貨區方面，熊証重貨區在 28050-28099，牛証則下移至 27000-27049。

簡評：昨天筆者的早報已指出港股消息面偏淡 （如中國 9 月 PMI 及澳門博彩毛收差於預期、騰訊又有新監管、證監凍結三劵商一户口或影響資金鏈等），再加上盤中港滙再轉弱、燃氣股崩盤再觸及股資者對政策風險的神經、道指期貨走低及美加墨達成的恊議被演繹為中國在貿易戰上被孤立，這些一面倒的壞消息，或可解釋恆指為何昨天一蹶不振，亦令筆者的窄幅上落預測完全落空。

平心而論，接近 700 點的跌幅實在有點過火。貿易戰下 PMI 欠佳不是難明，颱風影響的澳門毛收也是已知的事實，無奈的是燃氣板塊。政策是希望能加快滲透率，但上市公司卻要賠上短線盈利。政策風險防不勝防，教育、醫藥、手遊及內房等等已先後中槍，廢寢忘餐的分析敵不過政策改變也。



從走勢看，恆指在昨天跌穿牛証重貨區後也沒有反彈之勢，收市後又見做空比率再創今年新高，加上最新牛証重貨區 27000-27049 和現價頗為接近，在糟透的環境和沒有 A 股的庇護下，不排除再下行先屠牛的風險。



至於個股推介，可先留意一些能在昨天劣勢下報升的公司，聯想母子 （3396、992）、龍源（916）、中國電信（728）等可關注。若從錯殺的角度，冒險點筆者會選擇銀河娛樂（27）、昆侖能源（135）及平保（2318）。另外，昨晚美國晶片股大漲，且看華虹（1347）、中芯（981）甚至有被收購傳聞的 ASM 太平洋（522）能否受惠。冷門一點的可留意馬來西亞公司檳傑科達（1665），集團主要為半導體公提供自動化技術及解決方案。

2）美股市況總結：美股三大指數週二個別發展，其中，道指在英特爾、波音及卡特彼勒帶動下，上升 123 點或 0.46%。標指及納指則分別下跌 0.04% 及 0.47%。美滙指數上升至 95.48，十年期國債債息回軟至 3.061%，紐約期油持平。港股 ADR 上升 13 點，相當於恆 27139 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：騰訊（700）繼續回購股份，並為連續第 16 個交易日回購。昨天以每股 315.2 元至 322.8 元，回購 12.05 萬股，作價約 3830.88 萬元。

中國燃氣（384）昨天以每股 20 元至 22 元，回購 171.36 萬股，作價約 3594.09 萬港元。

金斯瑞生物科技（1548）對閻火發出的第二份狙擊報告今晨作出澄清公告，繼續指閻火之指控帶誤導性等。公司管理層及科學家更樂於以公開身份，與具資質的研究機構公開切磋。

了解更多港股資訊動態，請見香港鉅亨證券：www.anuesec.com