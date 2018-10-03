涉違反伊朗制裁令 傳渣打遭罰117億 大摩喊賣目標價59元

據外媒引述知情人士指出，渣打集團 (2888-HK) 因允許客戶違反有關伊朗制裁規定，可能面臨美國監管當局重罰約 15 億美元 (約港幣 117 億元)。

該知情人士指出，有關罰款金額為渣打與監管部門經過溝通後得出的初步推測，而雙方尚未就解決此問題進行最後討論。

美國監管部門的指控與至少 5 年前的違規行為有關。情人士指，這項可能實施的新罰款還涉及渣打是否允許伊朗關聯實體通過其杜拜分行轉移資金。

據指美國當局正調查渣打於 2007 年後，違反與伊朗往來規定。當中提到渣打於 2007 年同意終止與伊朗往來，惟雙方業務卻未停止，2012 年時更被查出經美國轉出數十億美元給伊朗客戶，違反制裁規定，其於 2012 年支付罰金高達 6.67 億美元 (約港幣 52 億元)。

渣打亦自 2012 年與美國達成「暫緩起訴協議」(DPA)，以消除美國指控其為伊朗實體生意提供便利。但美國當局一直對該行抱以關注，而 DPA 經過多次延長後，已延長至 2018 年底。

渣打聲明重申，集團將會全面配合針對過往的違規行為的調查，並和美國監管機構持續協商。該行不評論協商的實質內容，但希望可以解決這些以往遺留下來的問題。美國司法部發言人不予置評。

而渣打早前曾發公告，指集團可能面對由伊朗案而產生的一系列民事、刑事處分，但並無為此撥備。

包括美國司法部、紐約州金融服務局及曼克頓地方檢察官在內的執法部門及監管當局已完成對渣打的調查，可能於今年底前公布裁決。

摩根士丹利發表報告指出，渣打受潛在罰款影響有限，據了解渣打並無就進一步罰款作出撥備。而 15 億美元罰款約佔渣打風險加權資產 55 基點或其有形帳面值之 4%，即使被罰後，普通股權一級資本比率 (CET1) 仍高達 14%。

大摩表示，儘管 CETI 水平仍然強勁，惟對渣打未來增加配息的前景造成不確定因素。因此給予渣打「減持」評級，目標價為港幣 59 元。

渣打股價昨 (2) 日應聲大跌 4.5%，低見港幣 62.1 元，收報港幣 62.5 元，跌 3.8%；今 (3) 日競價時段續跌 0.4%，報港幣 62.25 元。