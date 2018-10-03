最貴iPhone被追加訂單 騰訊音樂付費率提升潛力多大？

市場快訊

今日恆生指數早盤低開 1.05%，收跌 0.13%，報 27091.26 點。

個股方面，美團點評股價長時間維持在 65 港元附近，或是綠鞋機制發揮作用，最終報收 65.05 港元，收跌 2.47%。海底撈收漲 1.95%。

來源：東方財富

熱點新聞

· 美股財報季即將到來

WEEX 一起交易消息，美國上市公司將在十月陸續公布三季報，Zacks Equity 投資總監表示，預期第三季美股整體營業收入年增率上升 17.7%，利潤上升 7.2%，這也將會是過去 7 個季度中第 6 個營業增長收入達到兩位數的季度。

能源、金融、建築、基礎材料和科技股將會在第三季財報中領跑市場。

· 史上最貴 iPhone 銷量好於預期，蘋果已追加百萬訂單

得益於 iPhone XS Max 需求好於預期，蘋果已對組裝廠追加數百萬支訂單，台積電原本明年第一季才會出貨的蘋果 A12 處理器提前在第四季出貨。

· 激進的永輝超市：國慶前後一周之內連續開店 9 家

永輝超市國慶前後迎來一波開業高峰期，一周之內連續開業 9 家，分布於江西新余、江蘇揚州、常州、浙江嘉興、慈谿、瀋陽、河南開封、廣東深圳、東莞 9 個城市。

投研觀點

· 瑞銀：對騰訊重組看法更正面，評級「買入」

瑞銀髮表報告認為騰訊重組後對其長遠看法更正面，認為當中三大範疇有改善，包括整合了內容及分發、改善廣告系統及分析、更多聚焦於商業市場機遇，有助應對內容推送業務競爭對手勢頭強勁問題，並能助騰訊重新定位以應付雲及智能零售等的長遠發展機會。

該行重申對騰訊「買入」評級，目標價 450 港元。

· 騰訊音樂付費率過低，具備提升空間

騰訊音樂周二發布的招股書文件顯示，截止 2018 年第第二季，騰訊音樂在線音樂用戶付費率只有為 3.6%，社交娛樂用戶的付費率僅為 4.2%，與 Spotify 相比還有相當大的差距。

中國傳媒大學副教授張豐艷日前在新加坡舉行的 Music Matters 亞洲音樂產業大會上提到，中國有全球最多的音樂用戶，但付費比例不高。

張豐艷表示，風靡 60 個國家的 Spotify 的付費用戶占比在 44%，全歐洲風靡 160 個國家的 Dezzer 的付費用戶占比在 42.8%。如果中國用戶付費占比按照 44% 計算、人均音樂消費按照 10 美元 / 月的全球標準來計算，中國在線音樂產值將超過美英德等成為全球第一大音樂市場。

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