美股盤中─就業數據強勁 道瓊上漲逾170點

美國股市週三中場走高，道瓊一度上漲逾 170 點。一份報告顯示上個月創造就業數據優於預期，提供了股市支撑。

ADP 公司公布，9 月，美國私人企業新增就業 23 萬人，創 2 月以來高點。分析師預估為新增 18.5 萬人。

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道瓊工業平均指數上漲 143.96 點或 0.54% 至 26917.90。

Nasdaq 指數上漲 41.04 點或 0.51% 至 8040.59。

S&P 500 指數上漲 12.21 點或 0.42% 至 2935.64。

分析師說，投資人期待就業數據反彈，結果的確如此。經濟報告，市場走勢，甚至 Fed，都顯示一件事：現在經濟表現良好。

就業數據公布後，債券殖利率上升。10 年期債券殖利率上升至 3.086%。殖利率上升，帶動了銀行股上漲。

此外，供應管理協會 (ISM) 公布 9 月非製造業指數上升至記錄高點。

週一與週二，道瓊合計上漲 316 點。全球貿易戰擔憂消退，支撑了股市走高。

加拿大加入了美國與墨西哥的貿易協定。此一協定讓美國乳酪農民得以擴大進入加拿大市場，加拿大並同意限制汽車出口至美國。

波音 -- 國際貿易指標 -- 股價於週二創新高點，今日上漲 0.6%。Caterpillar 亦上漲 0.7%。