暗諷Google臉書？蘋果執行長：請勿相信需要客戶個資的科技公司

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 週二 (2 日) 接受媒體專訪時，大肆抨擊「收集資訊是為了向客戶提供更優質的服務」的科技公司，認為他們都是在胡說八道！

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 週二 (2 日) 接受媒體專訪時暢談隱私權議題，他提到：「有些企業會嘗試說服客戶所收集的資料是用來改善服務品質，嗯… 不要相信他們，他們都在胡說八道！」

儘管庫克並未點名是哪些企業，不過似乎意有所指地譴責廣告巨頭 Google 和臉書，因為這些企業長期過於依賴第三方的資料分享。

庫克表示，蘋果相當重視用戶隱私，用戶資料不是用來出售的。

近期臉書和 Google 對客戶資料處理方式以及對社會造成的影響備受爭議。最引人注目的事件是，臉書的劍橋分析醜聞及其對 2016 年美國大選的潛在影響；Google 數百萬 Gmail 用戶或在不知情的情況下，被軟體開發商讀取內容等個資洩露事件。

蘋果長期採取和臉書、Google 截然不同的隱私權政策，持續推出新的軟體，使得外部機構及蘋果本身造訪客戶訊息更加困難。10 月 3 日蘋果將實施了一項新的隱私政策，要求所有應用程式都必須按規範來存取用戶個人資料。

然而，蘋果保守的做風被市場解讀為有損 Siri 等重點產品開發，導致蘋果處於競爭劣勢。特別是面對亞馬遜 Alexa 的激烈競爭，該對手聲稱他們的 AI 需要造訪更多用戶資料才能更有效的運作。

庫克對此重申，蘋果「盡可能少收集資料」的立場，認為隱私權是 21 世紀最重要的議題之一。

庫克認為某種程度的政府監管很重要，他通常不是一個支持監管的人，但願意與立法者一同教育並確保科技公司創造出對社會有益的產品。

中國侵犯蘋果用戶隱私權？

年初蘋果將中國的 iCloud 服務轉由陸企雲上貴州來經營，這被市場解讀為這是向獨裁政府出賣中國用戶，違背該公司對用戶隱私的承諾，亦破壞了言論自由。

庫克在訪談中反駁這些說法，表示中國政府或任何其他國家都無法造訪客戶資料。

庫克表示：「對我們來說，採用的加密方式在每個國家都是一樣的，蘋果仍擁有最終的控制權，所以要在中國發送的訊息一樣都是加密的。」