小七彩妝複合店業績年增1成 2號店再擴大彩妝占比至5成

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 7-ELEVEN 複合店「K•Seren」開出 2 號店，進駐台北市中山區，統一超指出，首店在改裝後成功帶動門市業績年增約 10%，而看準美麗經濟的龐大商機，新登場的 2 號店將彩妝品項拉升至 50%，希望藉此持續擴展在彩妝銷售市場的市占。

統一超說明，7-ELEVEN 於 5 月發表第 1 家 7-ELEVEN 與 K•Seren 的美妝複合店後，這次 2 號店將彩妝結構再擴大，除了提供市場知名暢銷的彩妝和保養品牌如 MAYBELLINE、KATE、CLIO、media、雅漾和蔻蘿蘭外，並再加入 Beauty Maker、MEMEBOX、INTEGRATE 和 Colorgram 等更新的流行美妝品牌。

另一方面，K•Seren 2 號店中也強化「保養品與旅行用品專區」，例如 Ora2、G.U.M、Crest、蔻羅蘭等國外進口品牌的口腔及美容用品。

統一超指出，K•Seren 首店已成功帶動板站門市業績年增近 10%，其中更以彩妝類的商品最受民眾青睞，尤其是日系和歐美系的彩妝表現最佳，除了通勤的消費族群，許多旅遊交通轉運或國外觀光客等也是主要來，帶動便利用品類的業績年增幅 60%，以口罩、濕紙巾、面紙和旅行配件用品最熱銷。

統一超強調，未來 7-ELEVEN 將會針對不同商圈思考營運模式，持續拓展 7-ELEVEN 與 K•Seren 的美妝複合店。