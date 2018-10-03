王座打造日系品牌代理專門平台 京都勝牛將開至少6家店

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 轉投資王座國際代理日本炸牛排品牌 「京都勝牛」來台，將於 10 月 5 日將於台北信義 A11 B2 開出台灣首店，第 2 家店也將於本月底在新竹接棒登場，王座總經理林子恒說明，未來單店挑戰每月營業額 400 萬元，而明年全台將再拓點 3-4 家，成為杏子豬排、大阪王將餃子後第 3 個代理的日系品牌。

台灣京都勝牛客單價區間落在 290-520 元，目標客層為 20-45 歲喜歡嘗鮮的消費族群，以及愛吃肉品的男性，林子恒指出，台灣店點與日本客單價幾乎相同，但提供更豐富多樣的主餐和甜品選擇。

王座預計今年旗下所有品牌共將開出 22 個新據點，至年底總店數可達 50 家，明年展店以大阪王將與京都勝牛為重心，總店數上看 60 間店，看好台灣消費者對日本文化和餐飲接受度高，林子恒表示，未來代理新品牌仍將以日系品牌為主。

王座去年營收 7.8 億元，預計今年可達 10 億元，年增近 30%，但今年因「探魚」結束品牌代理的成本認列，因此，興櫃計畫將延後到明年，但隨著今年快速展店達一定規模，樂觀看待明年營收再成長 20%。

京都勝牛菜單內容沿襲日本京都勝牛經典菜色，包括熱門排行榜前 3 名餐點「元祖炸牛排」、「和式牛醬丼」、「日式牛排炸串」，另外也推出台灣獨家的限定澳洲「極上和牛」。