紐約匯市─升息升息再升息 聯準會走超鷹派路線 美元沖6週高

鉅亨網編譯林懇 2018年10月4號7點5分

由於美國聯準會 Fed Reserve 主席 Jerome Powell 鮑威爾表示美國經濟「非常樂觀」，並且談到繼續加息的必要性，使週三 (3 日) 美元升至 6 週來的最高點。

鷹派的美聯準會發言、上週三的預期升息後、及預計 12 月將再次升息的言論，和明年將再升息 3 次，2020 年升息 1 次的說法，都把美元推升至高點。

鮑威爾週三繼續談及美國經濟實力，此前他對美國經濟表示「非常樂觀的前景」，他認為這種情況正處於「歷史罕見」的超低失業率和溫和價格時代的邊緣。

週三的數據支持了美國經濟強勁的觀點。服務業活動在 9 月份上升至 21 年來的高點，公司在第三季度末提升了招聘力度。

ADP 公司公布了美國私營企業數據，顯示 9 月新增就業人數 23 萬，自 2 月以來的最高水平，高於經濟學家預期的 18.5 萬，也大幅高於 8 月的新增 16.8 萬人。

由於美國經濟增長依然強勁，而包括歐元區在內的其他大型經濟體的經濟數據低於預期，美元表現優於大市。

歐元兌美元日線趨勢圖 / 圖：xe

歐元兌美元一直在測試關鍵技術支撐位 1.1510 至 1.15508 美元，為 6 月份的暫時低點。如果歐元區單一貨幣維持突破該水平，則可能接下來測試 1.13 美元區域，這也是 8 月份達到的一年來低點。