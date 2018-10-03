港股好淡爭持微跌35點 U+A0燃氣股見反彈

經過昨日大市急挫逾600點後，10月3日港股表現反覆，開市低開286.18點，跌破27000點關口，報26840.2點；之後輾轉向上，扭跌為升，於10:27左右見日內高位，報27270.26點，升143.78點；但很快無以為繼，中午時分跌至日內低位26840.2點，最多跌286.18點，再破27000點關口。午市後跌幅再次收窄，恒生指數收市報27091.26點，微跌35.12點或0.13%。惟成交金額萎縮至646.2億港元。

恒生國企指數則呈升勢，收市報10786.17點，升31.61點或0.29%。

10月恒生指數期貨亦呈升勢，於15:54報27067點，升73點，未平倉合約逾13萬張。

11月恒生指數期貨報27085點，升76點，未平倉合約逾300張。

股王騰訊(00700-HK)連跌4天，收市報316港元，跌1港元或0.3%。騰訊控股(00700-HK)已連續第16個交易日回購合共回購178.9萬股，涉資約5.74億港元。

友邦保險(01299-HK)連跌2天，收市報65.8港元，跌1.75港元或2.6%。

中國平安(02318-HK)表現持平，收市報77.3港元，無升跌。

油股表現分歧。中國海洋石油(00883-HK)收市報15.58港元，跌0.06港元或0.4%；中國石油化工(00386-HK)收市報7.62港元，跌0.01港元或0.1%。但中國石油(00857-HK)則逆市升0.13港元或2%，收市報6.46港元。

半新股美團點評-W(03690-HK)連跌2天，收市報65.05港元，跌1.65港元或2.5%，低招股價69港元5.7%。

燃氣股經過昨日急挫後，今天明顯反彈。中國燃氣(00384-HK)收市報21.05港元，升0.85港元或4.2%；新奧能源(02688-HK)收市報59.9港元，升1.65港元或2.8%。交銀國際發表研報指，市場傳言發改委將於2020年對城市燃氣接駁費的回報率設上限，打擊燃氣股價昨天表現，燃氣分銷公司已遭過度抛售，目前從多方得到的消息併無法確定接駁費回報率設限傳言屬實。