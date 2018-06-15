得力通過每股配息2.2元 越南第一、第二期布廠產能Q3可達八成

得力 (1464) 今日舉行股東會，會中通過配發現金股利每 2.2 元。該公司在越南投資印染織布成衣一條龍作業廠，目前第一期布廠產能已達八成滿，今年第三季開始，第一期及第二期布廠皆可達八成滿。得力指出，越南廠投資分為三期，廠房已蓋好，設備也就定位，第一期廠月產 150 萬碼，目前訂單有八成，今年第三季開始，第一期及第二期合計都是八成滿。三期布廠月產能合計長纖 450 萬碼、短纖 90 萬碼。



得力表示，在越南成衣廠的進度部分，一個廠是透過 Nutransfer 與越南台廠合資成立一家印花廠，投資金額約新台幣 6,000 萬元。另一廠是設立星得力國際，與印尼三星共同出資 600 萬美元，雙方占比各半，目前仍在獵地之中。



第三個廠是設立景達環球，與日本豐田通商 ATAGO 等共同出資 630 萬美元，得力持股三成，共同投資成衣廠，預計 9 月試產，今年底會量產，該廠月產能 20 萬件。



得力表示，與 ATAGO 合作的目的，計畫之一是要成立成衣量販店，可能以自有品牌銷售，但目前還不一定。美國的電商自營部因要做自有品牌成衣，也找上得力合作，預計會採用得力的布，生產全系列休閒服。



得力今年預計的資本支出 2 億元，將用來更新台灣的織布機之用，年底越南廠也將投資 3-5 億元添購全新的設備，以完成第三期的機台。由於越南廠的產能規模日增，得力今年積極開發新客戶，已增加新的四位客戶，越南廠訂單持續增加之中。

