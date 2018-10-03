中鋼帶隊攻離岸風電零組件商機 水下基礎業績3年後發酵

「離岸風電零組件國產化產業聯盟 Wind-Team 供應商大會」今 (3) 日登場，中鋼 (2002) 董事長翁朝棟表示，風機及水下基礎廠商成員，包括中鋼、Tier 之 24 家子系統商及 Tier2 之 40 家廠商，將一起攜手投入風電在台建廠。轉投資興達海基公司在高雄興達港建立專業水下基礎生產線，預計明年完成建廠，預計 110 年起供應離岸風場開發所需的水下基礎建設。中鋼與金屬中心今日攜手舉行「離岸風電零組件國產化產業聯盟 Wind-Team 供應商大會」，與會貴賓包括副總統陳建仁、經濟部、風場開發商、風機系統商及 60 餘家國內績優機電系統及零組件製造公司代表等，共 200 多人出席。



翁朝棟表示，二年來配合能源局以及工業局推動離岸風電在地化政策，目前 Wind-Team 機及水下基礎廠商成員，包括中鋼、Tier 之 24 家子系統商及 Tier2 之 40 家廠商，今日宣示與風場開發商及風機系統商一起攜手投入離岸風電在台建廠。



中鋼在風場開發商遴選階段，已經取得共同開發 29 號離岸風場獲 300MW 併網容量開發權，預計 2024 年併聯，也希望透過區域整合及聯合開發方式，協助創造市場經濟規模及更優質的產業環境。



另外，中鋼 100% 轉投資的興達海基公司，規劃為年產約 50 座套筒式 (Jacket) 水下基礎，預計 108 年底建置完成，將與 14 家本土供應鏈，自 110 年供應離岸風場開發所需的水下基礎設施。