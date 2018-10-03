聯合再生董座呼籲建立碳權交易所 帶動屋頂型太陽系統建制

新日光 (3576)、昱晶與昇陽光電於今(3) 日召開三合一「聯生再生」成立開幕典禮，聯生再生董事長洪傳獻呼籲，政府政策目標 2025 年達成 20GW 太陽能裝置量，未來將有 17GW 要設置，現行屋頂型太陽能發電系統無法滿足之後，勢必要推動地面型，土地、饋線以及碳權交易所等鼓勵政策配合，以進入太陽能 2.0 的時代。洪傳獻表示，「聯生再生」是一個很有經驗，宛如新生兒的公司，正躍躍欲試要試入太陽能 2.0 產業時代，盼透過整合建立一流太陽能公司。



三合一轉型「聯生再生」，政府亦積極將台灣太陽能市場從屋頂型導向地面型，洪傳獻強調，市場需求已非線性的成長，而是跨世代躍進，所要面臨挑戰，與屋頂型截然不同，期許政府協助土地取得、饋線建立等問題，另外應建立碳權交易機制以及資產證券化平台，提高投資意願。



國發基金、耀管會參與「聯合再生」私募案認購，預計分別取得約 6.9% 持股，台達電 (2308) 為主要前三大股東，中美晶 (5483) 持股比重 1.8%，亦為五大股東之一，11 月 20 日召開臨時股東會改選董事，董事席次 11 席(含獨立董事 3 席)，國發基金、耀管會暫訂取得 1 席董事。