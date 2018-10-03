港股午盤跌0.52% 27000點得而復失 友邦保險領跌

恒生指數今 (3) 日低開 1.05%，之後迅速拉回，收復 27000 關口，截止午間收盤，恒生指數跌 0.52%，報 26985.84 點，27000 點得而復失。國企指數跌 0.23%，報 10730 點；紅籌指數跌 0.43%，報 4333.55 點。大盤成交額港幣 394.56 億元。

圖片來源：Google

友邦保險 (1299-HK) 跌 2.44%，報 65.9 元，領跌藍籌。

博弈股上漲，金沙中國 (1928-HK) 漲 2.35%，報港幣 34.85 元；美高梅中國 (2282-HK) 漲 2.29%，報港幣 12.5 元；銀河娛樂 (0027-HK) 漲 1.48%，報港幣 48 元。

航空股上漲，東方航空 (0670-HK) 漲 2.94%，報港幣 4.9 元；南方航空 (1055-HK) 漲 1.25%，報港幣 4.85 元；國泰航空 (0293-HK) 漲 0.88%，報港幣 11.52 元。

中國擬將城市天燃氣接入費削減 3 成，花旗喊賣並砍目標價，部份燃氣股續跌，華潤燃氣 (1193-HK) 跌 0.868%，報港幣 28.55 元，港華燃氣 (1083-HK) 跌 4.006%，報港幣 5.99 元；新奧能源 (2688-HK) 則上漲 3.004%，報港幣 60 元，中國燃氣 (0384-HK) 漲 2.97%，報港幣 20.8 元。

分析指出，由於中美貿易戰的影響，雙方關係漸入惡化的階段，加上大陸黃金周假期尚未結束，A 股仍在休市中，港股跌勢仍未見支撐。

不過，中國房地產市場 9 月和 10 月為房屋銷售的高峰期，但政府重點打壓房價及投機買賣房屋。廈門、杭州及南京等多個一二線城市率先出現降價促銷的情況，甚至有個別發展商開出低至 55 折的條件。股民須密切留意三四線城市的銷售情況，並關注意中國房地產股股價走勢。

滬深港通將於 10 月 8 日 (星期一) 開始回復正常。