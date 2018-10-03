閻火：金斯瑞的回應不打自招 金斯瑞：再亂講就告你

做空機構閻火研究 10 月 1 日發佈第二份報告指控金斯瑞生物科技 (1548-HK) 不打自招，主動承認臨床試驗資料根本不可比。金斯瑞今 (3) 日反駁所有指控，表示將就 2 份報告採取必要的法律行動。

金斯瑞今早盤一度跌 7.53%，截至發稿，報港幣 14.7 元，跌 2.906%。

圖片來源：新浪財經

閻火研究在第二份報告中指出，金斯瑞公司認為遞交 IND 申請之前所做的臨床試驗皆為「研究者發起的臨床試驗」(Investigator Initiated Trial，IIT)，這本質上是不打自招的申辯。

金斯瑞發佈的公告中引用的 2017 年 ASH 資料根本與閻火研究找到資料不一致，金斯瑞引用的資料明顯令人存疑。閻火研究找到的資料顯示效果遠差過公司引用資料。

此外，公告斷定傳奇生物並未使用 CD28 共刺激結構域，然而金斯瑞的專利申請則完全證明相反事實。

閻火第二份報告還指出，金斯瑞回應內容並未直接回答有關中國 GMP 工廠建設進度落後的問題，本質上講，傳奇生物的 BCMA 產品僅調整了 Bluebird Bio CAR 序列裡面的幾個氨基酸，以為扣上「雙特異性」的帽子就想「蒙混過關」，但是卻受到了 ISA 提出了強烈質疑。

閻火研究就公司以 PCT/CN2017/096938 專利的情況為例進行整理 (PCT/CN2016/094408 專利的情況類似)，來嘗試理解公司專利申請所面臨的困局。

綜上，閻火研究並不認可金斯瑞的澄清，繼續維持強烈建議「賣出」。

金斯瑞今 (3) 日發佈公告否認閻火研究第二份報告內針對集團的所有指控，砲轟指「報告二」包括帶誤導性、具偏見、有選擇性、不準確及不完整的聲明、毫無根據的指控以及不負責任的揣測。公司管理層重申於刊發該「報告」或「報告二」前後，並無閰火聯絡公司管理層的記錄。

金斯瑞鄭重指出，如果依然繼續發佈毫無根據的指控和不負責任的揣測，試圖損害該公司的企業形象、信譽和聲譽，導致該公司股價大幅波動，擾亂證券交易市場秩序，公司必將採取一切必要法律行動，直到閰火及「該報告」及「報告二」所載事件的相關涉事人員受到法律和市場公正和合理的裁決。

金斯瑞表示，該公司管理層和科學家樂於與以公開身份並具資質的研究機構公開切磋，但強烈譴責閰火以隱秘身份假借研究機構之名損害該公司聲譽的行為，並堅決採取一切必要法律手段維護該公司的合法權益。