鉅亨買基金「基金狂歡節」登場 新舊戶皆送88888元手續費

消費旺季來臨，除百貨公司推出週年慶外，基金平台週年慶的折扣也提前開跑。「鉅亨買基金」去年首創基金節活動提早於 10 月 2 日登場，並延長優惠期間，除提供 88,888 元手續費折扣外，還有第二波滿額加碼送活動到明年底。

「鉅亨買基金」這次基金狂歡節活動 (10/2-10/8)，除提供既有客戶、新開戶享 88,888 元手續費折扣最多可申購 1975 萬元基金外，更破天荒加碼滿額 (申購累積至 50 萬元以上) 送「定額投資」 0 手續費至 2019 年 12 月 31 日，指定系列包括: 安聯、百達、貝萊德、NN、路博邁、摩根、駿利等七大系列，讓客戶提早為 2019 年資產配置做準備。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，基金交易平台在國內上線 3 年多來，吸引愈來愈多的自主投資人透過基金平台來投資，而鉅亨買基金之交易平台不僅提供友善、符合投資人需求的線上投資介面，更有投資研究團隊，透過全方位的評估機制，篩選出每一季精選的基金投資標的，讓投資人不再迷失方向。

張榮仁分析，由於美國升息，加上中美貿易戰開打，儘管多頭趨勢方向不改，但可預期的是 2019 年投資難度將愈來愈高，因此透過鉅亨買基金平台，提供投資人操作方向的掌握投資脈動，也將更適合當前的線上交易發展趨勢。

張榮仁表示，國人使用交易平台買賣基金已成趨勢，觀察近一年在鉅亨買基金線上開戶的人數是過去同期間的 4 倍速成長，另外，在網路上的基金交易量，也相較去年同期間，快速成長了 3 倍以上，可預見的是基金平台的推廣與優惠折扣使用將更趨普及化。

針對第四季市場展望，張榮仁認為，目前全球仍處於景氣擴張階段，儘管市場有些許雜音，但不論是在基本面、資金面及信心面，在美國經濟成長的帶領下，全球經濟也有持續改善空間，而這波經濟快速成長的態勢下，也提醒投資人長期且平衡資產配置的重要性，建議仍利用美元資產為投資核心，搭配選擇部分新興市場為衛星部位。

