〈新股快遞〉海通恒信將赴港上市 美臻入場門檻4444元

近日有數家公司向港交所遞件申請上市，其中最引人矚目的是海通證券全資持股的海通恒信，為首家擁有大陸券商背景的融資租任公司。

據申報文件顯示，海通恒信是海通證券 (600837-CN) 旗下唯一的租賃業務平台，此次海通恒信 IPO 聯席保薦人之一的海通國際資本，同為海通證券的附屬公司。

海通恒信成立於 2004 年 7 月，由日本 NIS Group Co．，Ltd 設立，時稱松山日新投資資訊 (上海) 有限公司。2005 年 8 月，海通恒信獲批相應許可，可開展融資租賃業務。

成立 10 周年之際，即 2014 年，海通證券通過間接收購取得海通恒信的全部股權，海通恒信也更名為如今的海通恒信國際租賃有限公司。隨後海通恒信進行多次增資，註冊資本由 2.03 億美元增資到 8.03 億美元 (約人民幣 55.15 億元)。

2017 年 5 月，海通恒信完成股份制改革。在完成股改後，海通恒信的註冊資本的記帳本位幣改為人民幣，金額為 70 億元。

海通恒信 34.9% 的股權由海通證券全資子公司海通開元投資持有，另外海通恒信 65.1% 的股權由海通證券全資孫公司海通恒信金融持有。因為海通恒信金融註冊於香港，所以海通恒信屬外資企業。

海通恒信在被收購後，2015 年至 2017 年營收連續增長，分別為人民幣 25.9 億元、31.64 億元、40.37 億元。2018 年上半年營收為人民幣 24.54 億元，年增 31.24%，淨利潤 6.51 億元，與去年同期持平，資產規模達到 700 億元。

海通恒信除外，大陸還有 3 家券商背景融資租賃公司，包括光大證券旗下光大幸福國際融資租賃、國泰君安證券旗下國泰君安融資租賃，以及中信證券旗下的中證寰球融資租賃。

根據 Frost & Sullivan 數據顯示，海通恒信 2017 年在中國 8745 家外商投資融資租賃公司中排名第三，另外，在中國所有融資租賃公司中排名第 12。

昨 (2) 日有 3 家公司在港交所上載主板上市初步招股書，包括新加坡門及門框供應商 Privazio 控股、由中國鋁罐控股 (6898-HK) 分拆，並以介紹方式上市的汽車美容及保養氣霧劑產品製造商保寶龍科技控股，以及建造業分包商銀濤控股。

此外，有 4 家公司上載創業板上市初步招股書，包括新加坡建築承建商 Hon 企業、新加坡聚苯乙烯樹脂製造商 TPSC 亞洲集團、中國玻璃產品製造商美藝寶企業控股，以及於香港從事地基及地盤平整服務分包商泰灃控股。

至於預計將在 10 月 19 日 (星期五) 掛牌上市、梭織服裝製造商美臻集團 (1825-HK) 公佈，即日起至 10 月 5 日 (本週五) 進行招股，計劃發行 2.28 億股股份，其中 90% 配售股份，其餘 10% 公開發售，招股價介於港幣 0.4 元至 0.44 元，以每手 10000 股計，入場費港幣 4444.34 元，豐盛融資為是次上市的獨家保薦人。

按中間價每股港幣 0.42 元計算，集資淨額約 5440 萬元，30% 用於擴展及翻新位於斯里蘭卡及中國大陸的生產廠房；25% 用於償付收購 3 間工廠的未償還銀行借款；25% 用於收購生產設施；10% 用於升級資訊科技系統；10% 作一般營運資金。

另據外電消息指，市傳正準備明年來港上市的台灣生物製藥公司喜康已完成新一輪上市前融資，公司估值目前約升至 7.5 億美元 (約港幣 58.5 億元)。這次融資的投資者包括法國製藥巨頭賽諾菲 (Sanofi)，融資所得將會用作支持現時已進入第三期臨床測驗的藥物。