大魯閣第2個中國據點在新疆開出 後續再展3店

大魯閣集團 (1432-TW) 今 (3) 日宣布，旗下的上海基創在第 1 家加盟店於長春開業後，第 2 家加盟店與新疆當地知名企業繽紛匯購物中心合作，於 9 月進駐烏魯木齊，成為新疆地區運動休閒娛樂新地標，後續還有 3 個已簽約的案件，正陸續籌建中。

大魯閣說明，2014 年起採取運動和娛樂複合場館新模式登陸，品牌努力 4 年，累積足夠的品牌知名度和管理輸出能力，此次在新疆開出的第 2 家店點，面積 1000 坪，採用跨樓層經營模式，有包廂式保齡球、迷你保齡球、兒童撞球和體感賽車等親子互動娛樂設施。

此外，VR 區則結合時下流行、刺激的 VR 和競速賽車等，主攻年輕人族群，並有可容納 16 人同時對戰的鐳射對戰區。

大魯閣進一步指出，考量到新疆地方風俗民情，新疆館的保齡球皆採包廂設計，每間包廂設有兩條保齡球道，並附設 KTV，提供家庭聚會、公司活動和朋友聚會娛樂新去處。

大魯閣在中國採取輕重資產並行，從各城市中篩選適當合作夥伴，將運動休閒業態的深度經營經驗輸出，但因地制宜，提供客製化的業態組合。

大魯閣自 2017 年在中國重點發展城市開放加盟，與當地開發商、地產商和政府機構等對象合作，目前已經完成簽約共 5 個館，除了以開幕的長春館、新疆館之外，其他已簽約的案件，也正陸續籌建中。