【倫元投顧】貿易戰空窗期

◆盤勢分析

川普普在簽訂美、加、墨協定後，又將矛頭轉向中國，再度提及 2670 億美元的商品關稅，導致台股大幅拉回，這根中長黑 K 棒扭轉了短多力道，指數再度測試季線 10900 點支撐。

從盤面來看，權值股的下跌是影響指數的關鍵，2330 台積電、2317 鴻海、1102 亞泥等，中小型股早盤在被動元件轉強帶動下，一度吸引投機力目光，可惜龍頭指標 2327 國巨未能持續強勢，反而是二線的 6175 立敦、2472 立隆電強力表態，就心理層面分析，應是投資人不敢買籌面較亂的 MLCC 三雄，退而轉向二線低價股尋找機會；可見目前投資心態較為保守。

貿易戰短期間沒有緩和跡象，但也不至於立即惡化 (至少在美國期中選舉 11 月 6 日之前)，其實全球股市應該處於貿易戰空窗期，只是大家要慢慢習慣川普的偶發言論才行。

從貿易戰看未來，全球自動化的進程不會因此而改變，這是產業趨勢，是故，在股價經過大幅拉回之後，反而是逢低布局時刻。

楊天迪分析師

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